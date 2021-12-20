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"Ты посмотри, какая тварь!": В Люберцах водитель "взбесившейся" "газели" повредил десяток машин

Виновнику удалось покинуть место происшествия и скрыться в неизвестном направлении. Некоторые предположили, что шофёр был пьян.

20 декабря, 15:43

Скриншот © LIFE

Водитель "газели" протаранил десяток припаркованных легковушек в Люберцах. Видео © LIFE

В подмосковных Люберцах водитель "газели" будто обезумел и "забыл" закрыть створки фургона и повредил ими несколько припаркованных во дворе автомобилей. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Как Лайфу сообщил источник, инцидент произошёл 20 декабря во дворе дома № 145 на Октябрьском проспекте. На видеозаписи, снятой очевидцем, видно что створка во время движения грузовика распахивалась и била каждую припаркованную машину. При этом водитель проехал так аж два раза подряд.

"Тварь! По всем машинам! <...> Может быть, пьяный за рулём, неадекват какой-то", — комментируют происходящее автовладельцы.

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На кадрах также видно, что мужчине хотели помешать скрыться, но тому всё же удалось покинуть место происшествия и уехать в неизвестном направлении. Точное число машин, которые он повредил, пока не ясно. Но судя по видео, их не меньше десятка.

Ранее Лайф сообщал, что в Кирове задержали пьяного водителя с бонусной картой вместо прав. Мужчина отказался выходить из машины, а когда инспекторы решили помочь ему выйти, ударил одного из них по руке.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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