Водитель "газели" протаранил десяток припаркованных легковушек в Люберцах. Видео © LIFE

В подмосковных Люберцах водитель "газели" будто обезумел и "забыл" закрыть створки фургона и повредил ими несколько припаркованных во дворе автомобилей. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Как Лайфу сообщил источник, инцидент произошёл 20 декабря во дворе дома № 145 на Октябрьском проспекте. На видеозаписи, снятой очевидцем, видно что створка во время движения грузовика распахивалась и била каждую припаркованную машину. При этом водитель проехал так аж два раза подряд.



"Тварь! По всем машинам! <...> Может быть, пьяный за рулём, неадекват какой-то", — комментируют происходящее автовладельцы.

На кадрах также видно, что мужчине хотели помешать скрыться, но тому всё же удалось покинуть место происшествия и уехать в неизвестном направлении. Точное число машин, которые он повредил, пока не ясно. Но судя по видео, их не меньше десятка.