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В партии Порошенко рассказали, когда политик вернётся на Украину

Ранее экс-лидеру Незалежной на родине предъявили обвинение в государственной измене.

20 декабря, 15:36
<p>Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / Иван Николаев</p>

Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / Иван Николаев

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, начальник избирательного штаба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что экс-президент Украины вернётся в страну после проведения международных встреч и короткого отпуска.

"После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Пётр Алексеевич вернётся на Украину", — сказал он журналистам на брифинге.

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Ранее Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Также Лайф писал, что экс-президент Украины покинул страну после попытки вызвать его на допрос. Согласно сообщению партии политика, экс-лидер Незалежной заранее запланировал встречи в Турции и Польше.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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