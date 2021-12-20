В партии Порошенко рассказали, когда политик вернётся на Украину
Ранее экс-лидеру Незалежной на родине предъявили обвинение в государственной измене.
Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / Иван Николаев
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, начальник избирательного штаба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что экс-президент Украины вернётся в страну после проведения международных встреч и короткого отпуска.
"После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Пётр Алексеевич вернётся на Украину", — сказал он журналистам на брифинге.
Ранее Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Также Лайф писал, что экс-президент Украины покинул страну после попытки вызвать его на допрос. Согласно сообщению партии политика, экс-лидер Незалежной заранее запланировал встречи в Турции и Польше.
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