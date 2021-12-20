В партии Порошенко рассказали, когда политик вернётся на Украину

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, начальник избирательного штаба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что экс-президент Украины вернётся в страну после проведения международных встреч и короткого отпуска.

"После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Пётр Алексеевич вернётся на Украину", — сказал он журналистам на брифинге.