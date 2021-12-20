Москвичка попала в реанимацию после остановки дыхания во время пластической операции
В итоге 34-летнюю женщину подключили к аппарату ИВЛ, сейчас о её состоянии практически ничего даже не знает супруг.
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В одной из частных клиник Москвы пациентка перестала дышать во время пластической операции. Об этом сообщает "Рен-ТВ", ссылаясь на источник.
По данным телеканала, 34-летняя Елена легла на плановую операцию в клинику в субботу, 18 декабря. После того как женщине дали наркоз, она по неизвестным причинам перестала дышать. Все попытки медиков привести пациентку в чувства не увенчались успехом. В итоге Елену в срочном порядке доставили в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где её подключили к аппарату ИВЛ.
В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. В свою очередь муж женщины пояснил, что сам не может до сих пор узнать, что на самом деле произошло во время операции. По его словам, сейчас он сам находится в подвешенном состоянии.
"Мне, с одной стороны, звонят из клиники пластической хирургии и говорят, что с моей женой всё хорошо. А с другой стороны, мне звонят из Склифа и говорят, что там всё плохо и непонятно", — пояснил Алексей.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске известная блогерша умерла после пластической операции. По предварительным данным экспертов, смерть наступила в результате тромбоэмболии лёгочных путей. Женщине было всего 47 лет.
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