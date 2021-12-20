Москвичка попала в реанимацию после остановки дыхания во время пластической операции

В одной из частных клиник Москвы пациентка перестала дышать во время пластической операции. Об этом сообщает "Рен-ТВ", ссылаясь на источник.

По данным телеканала, 34-летняя Елена легла на плановую операцию в клинику в субботу, 18 декабря. После того как женщине дали наркоз, она по неизвестным причинам перестала дышать. Все попытки медиков привести пациентку в чувства не увенчались успехом. В итоге Елену в срочном порядке доставили в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где её подключили к аппарату ИВЛ.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. В свою очередь муж женщины пояснил, что сам не может до сих пор узнать, что на самом деле произошло во время операции. По его словам, сейчас он сам находится в подвешенном состоянии.

"Мне, с одной стороны, звонят из клиники пластической хирургии и говорят, что с моей женой всё хорошо. А с другой стороны, мне звонят из Склифа и говорят, что там всё плохо и непонятно", — пояснил Алексей.