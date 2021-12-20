Ушаков обсудил с помощником Байдена предложения РФ о гарантиях безопасности

Помощник президента России Юрий Ушаков провёл очередной телефонный созвон с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", — рассказал Дмитрий Песков.