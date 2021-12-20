Ушаков обсудил с помощником Байдена предложения РФ о гарантиях безопасности
По словам Пескова, обсуждение носило деловой и прагматичный характер, политики условились о продолжении контактов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. © ТАСС / Метцель Михаил
Помощник президента России Юрий Ушаков провёл очередной телефонный созвон с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", — рассказал Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, обсуждение носило деловой и прагматичный характер, помощники президентов условились о продолжении контактов.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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