Полицейские нашли тайник с деньгами, которые кассирша похитила из "Альфа-банка"
Из гаража изъято два миллиона рублей, дома у подозреваемых и их родственников обнаружено ещё более 180 тысяч.
Полицейские нашли тайник, где была спрятана часть денег, которые кассир Анна Григорьева украла из ачинского отделения "Альфа-банка".
"Из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для возмещения ущерба полицейские изъяли и автомобиль семьи.
Напомним, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама кассирша после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Тем не менее после этого кассирша сама пришла в полицию. При этом причастным к преступлению считают её мужа, он арестован.
Комментариев: 0