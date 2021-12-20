Полицейские нашли тайник с деньгами, которые кассирша похитила из "Альфа-банка"

Полицейские нашли тайник, где была спрятана часть денег, которые кассир Анна Григорьева украла из ачинского отделения "Альфа-банка".

"Из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.