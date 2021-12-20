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Полицейские нашли тайник с деньгами, которые кассирша похитила из "Альфа-банка"

Из гаража изъято два миллиона рублей, дома у подозреваемых и их родственников обнаружено ещё более 180 тысяч.

20 декабря, 15:08

Полицейские нашли тайник, где была спрятана часть денег, которые кассир Анна Григорьева украла из ачинского отделения "Альфа-банка".

"Из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для возмещения ущерба полицейские изъяли и автомобиль семьи.

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Напомним, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама кассирша после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Тем не менее после этого кассирша сама пришла в полицию. При этом причастным к преступлению считают её мужа, он арестован.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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