Арестован муж кассирши "Альфа-банка", укравшей 23 млн рублей

В Красноярском крае арестовали супруга кассирши "Альфа-банка" Анны Григорьевой, которую обвинили в краже 23 миллионов рублей из ачинского отделения кредитной организации. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина оказался причастен к преступлению.

"В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России "Ачинский" Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. Сегодня мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Волк.