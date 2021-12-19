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Арестован муж кассирши "Альфа-банка", укравшей 23 млн рублей

Каким образом к преступлению причастен 30-летний мужчина, пока не сообщается.

19 декабря, 12:35
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<p>Анна Григорьева © Instagram (сейчас её страничка уже заблокирована)</p>

Анна Григорьева © Instagram (сейчас её страничка уже заблокирована)

В Красноярском крае арестовали супруга кассирши "Альфа-банка" Анны Григорьевой, которую обвинили в краже 23 миллионов рублей из ачинского отделения кредитной организации. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина оказался причастен к преступлению.

"В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России "Ачинский" Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. Сегодня мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Волк.

Суд арестовал укравшую 23 млн кассиршу "Альфа-банка"

Суд арестовал укравшую 23 млн кассиршу "Альфа-банка"

Напомним, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Тем не менее после этого кассирша сама пришла в полицию, а на допросе заявила, что отдала деньги шантажистам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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