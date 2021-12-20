"Зомби-пожары" замечены в нескольких районах Якутии

Несмотря на декабрь, в Якутии обнаружены очаги "зомби-пожаров". Так называют тление торфяника глубоко под землёй. Такое горение может продолжаться месяцами и вспыхнуть весной с новой силой, предупредил глава региона Айсен Николаев.

"Торфяники горят долго. Конечно же, надо принимать меры, чтобы по весне они не разгорелись по новой... Мы знаем, что у нас есть и другие районы, где горят торфяники под снегом. Всё мониторится, работа будет проводиться, чтобы быть максимально готовыми к началу пожароопасного сезона", — сказал он.

"Зомби-пожары" зимой встречались в Якутии и раньше. Обычно такое происходит после жаркого лета. Но, по словам Николаева, растёт их количество и продолжительность тления. Этому способствует изменение климата планеты. Из-за глобального потепления горение торфяников под снегом фиксируется уже и в более северных районах Якутии.

На охрану лесов Якутии из федерального бюджета уже выделено более одного миллиарда рублей на 2022 год. А это в пять с половиной раз больше, чем в этом году. Деньги пойдут на авиационное патрулирование, наземный мониторинг, тушение лесных пожаров, на увеличение штатной численности авиадесантников, сообщил Николаев.