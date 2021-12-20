"Зомби-пожары" замечены в нескольких районах Якутии
По словам главы региона, из-за потепления климата такие явления могут стать круглогодичными и распространиться на север.
Фото © Zombie peat fires
Несмотря на декабрь, в Якутии обнаружены очаги "зомби-пожаров". Так называют тление торфяника глубоко под землёй. Такое горение может продолжаться месяцами и вспыхнуть весной с новой силой, предупредил глава региона Айсен Николаев.
"Торфяники горят долго. Конечно же, надо принимать меры, чтобы по весне они не разгорелись по новой... Мы знаем, что у нас есть и другие районы, где горят торфяники под снегом. Всё мониторится, работа будет проводиться, чтобы быть максимально готовыми к началу пожароопасного сезона", — сказал он.
"Зомби-пожары" зимой встречались в Якутии и раньше. Обычно такое происходит после жаркого лета. Но, по словам Николаева, растёт их количество и продолжительность тления. Этому способствует изменение климата планеты. Из-за глобального потепления горение торфяников под снегом фиксируется уже и в более северных районах Якутии.
На охрану лесов Якутии из федерального бюджета уже выделено более одного миллиарда рублей на 2022 год. А это в пять с половиной раз больше, чем в этом году. Деньги пойдут на авиационное патрулирование, наземный мониторинг, тушение лесных пожаров, на увеличение штатной численности авиадесантников, сообщил Николаев.
Напомним, этим летом общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила семь миллионов гектаров. Это примерно 2–3% от всей площади лесных массивов региона. Горели зелёные насаждения в этом году и в других странах. А леса греческого острова Эвия, где температура добралась до рекордных плюс 50, выгорели полностью, что привело к эвакуации жителей и туристов. В Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) сошлись во мнении, что весь мир незаметно превращается в сплошную зону стихийного бедствия.
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