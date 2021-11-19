Парашютисты и огненный спецназ: Документальный фильм Лайфа об особых пожарных Всё лето эти отважные ребята спускались с неба в самое пекло таёжных пожаров, чтобы победить огонь. Они рискуют жизнями, не видят семьи по полгода, но свою работу любят. Как служат и живут пожарные? 19 ноября, 08:49 Фото © LIFE

2021 год отметился самыми масштабными за последние 20 лет природными пожарами. В России огонь уничтожил более 18 млн га леса, что сравнимо с площадью Белоруссии. С первого и до последнего дня "горячего" лета – 2021 с природными пожарами боролись парашютисты и десантники Авиалесоохраны. Это люди, выполняющие опасную, тяжёлую и зачастую неблагодарную работу. Лайф записал монологи лесных пожарных.

Кирилл Панов, десантник-пожарный

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Я был молодой парень в поисках работы. Друг отца набирал людей в Авиалесоохрану. Так я сюда и попал. Мне было 24 года, сейчас мне уже 34. Раньше я работал строителем, охранником, а теперь тушу лес. Мне моя работа нравится.

Во время обучения нас сразу готовили к тому, что придётся уезжать в командировки на полгода. Я тогда удивился, мол, как это так — полгода в лесу? Меня пугала неизвестность, не понимал, справлюсь я или нет. Но в 2012 году мы практически так и отработали, почти пять месяцев провели в лесу. Можно сказать, прошли боевое крещение. Первая командировка была в Забайкальский край. Вылетали в начале апреля, как сейчас помню: пятница, 13-е. Было холодно, ночами доходило до –20. Даже воды не могли набрать до обеда, потому что ручьи перемёрзли. На второй день пожара выпал снег, палатки продавило почти до лица. Но мне понравилось: открытие новых регионов, новый климат. Мне из-за этого и нравится моя работа: путешествия и природа. Я люблю природу, люблю её охранять, защищать, спасать животных.

Конечно, работа у нас опасная. Вот недавно шёл по лесу, ничего не предвещало беды. Бац — проколол ногу какой-то железкой. А на самих пожарах ещё опаснее: падающие деревья, дикие животные и, конечно, огонь. Надо всегда быть аккуратным.

У меня жена и две дочки. Старшей десять лет, младшей два года. Жена и старшая дочь понимают, что работа у меня опасная. А младшая меня пока просто не забывает. Уезжаю на 40 дней, возвращаюсь, а она реагирует так, будто меня всего день не было. Жена иногда намекает, чтобы я сменил работу и больше времени проводил с семьёй, но я её не слушаю. Приезжаю — и всё нормально становится. Я её понимаю, потому что ей одной тяжело. Но я люблю природу не меньше, чем свою семью.

Денис, десантник-пожарный

Фото © LIFE

Раньше я, как и все, ходил тушить пожары, но в последнее время готовлю кушать для парней. Как-то само сложилось. Кто-то не любит готовить, кто-то не умеет, а мне нравится, я и дома готовлю. Хотя и не учился. Меня мама всё посылала учиться на повара, но я не пошёл, сам по себе научился ещё в детстве. Пришлось: все на работе, а кушать-то хочется. Брал, что попадётся из холодильника, и готовил. Проблем с готовкой на костре нет. Единственное, тут газ не убавишь. Зато тут быстрее готовится, чем дома.

Часть продуктов мы берём с собой из дома, дней на десять минимум. А потом уже звоним, заказываем, и вертолётом нам всё доставляют. Обычно это крупы, тушёнка, консервы. Из всего этого много чего можно приготовить, как минимум супы и каши. Я один раз даже пирожки жарил: мука есть, тушёнка есть. Сварили рис, с тушёнкой замешали, тесто замесил, пожарили пирожки. Хоть и не запечённые, а жареные, а всё равно вкусно.

Если надоест готовить, могу и попросить кого-нибудь остаться вместо меня, а сам пойти на пожар, но такое бывает редко. Когда парни уходят, бывает скучно сидеть одному, но всегда есть чем себя занять. Дрова наколоть, продукты разобрать. День проходит быстро, иногда даже быстрее, чем хотелось бы.

На завтрак сегодня будет молочная каша, на обед — суп какой-нибудь. Наверное, даже на вечер останется, а если нет — приготовлю рис и гречку. Можно сделать кашу "Дружба" — рис с гречкой перемешиваешь и вместе варишь, получается очень вкусно.

Александр Николаев, инструктор десантно-пожарной группы

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Мало кто знает про нашу работу. Меня спрашивают: "Где работаешь?" Отвечаю: "Лес тушу". Сразу думают, что работаю в МЧС, но нет, у нас отдельная организация. Мне даже не то чтобы обидно, просто у всех сразу профессия пожарного ассоциируется с МЧС. Пожарные тоже разные бывают. Мы заточены именно под лесные пожары, чтобы добраться в труднодоступные места авиацией.

Слабых людей здесь нет. И духом, и физически все развиты. Посторонний человек здесь просто не выживет, этой работой надо гореть. Каждый день надо идти на пожар и работать так, чтобы перед своими же друзьями было не стыдно. Мы все делаем общее дело. И, если ты где-то схалявил, значит, кто-то сделал больше тебя.

Много у нас таких было, кто поработал один сезон и уволился, а некоторые и конца сезона не дожидаются. Люди просто неправильно понимают, что такое наша работа. Живём в палатке, бывает, воды нет, элементарных бытовых вещей. Ещё ничего — иногда выезжать на природу, из котелка есть, а мы только так и питаемся. К этому не каждый готов. Но если продержаться три года, то уже точно понимаешь, что это твоё.

Андрей Шилов, десантник-пожарный

Фото © LIFE

Знаешь, как хорошо, когда мобильник ловит? Дело даже не в том, что скучаешь по семье, это понятно: скучаешь, любишь, уважаешь. Но иногда такое бывает: пришёл в 11 часов с пожара уставший, а связи нет, чтобы домой позвонить. Настроение и так поганое, а становится ещё хуже. Зато, если есть связь и можно позвонить домой, пусть даже шесть часов разница во времени, поговорил со своими и всё — тебя отпустило, полегчало, силы появляются. Связь с семьёй очень много даёт. Даже просто голос сына услышал — и уже всё хорошо!

Александр Борисенко, десантник-пожарный

Фото © LIFE

Знаешь, страх — он такой... Ты его ощущаешь. Можешь кому-то соврать, что ты не боишься, но страшно всем и всегда. Мне страшнее всего было в Якутии в мой первый год работы. Мы переезжали с пожара на пожар. Человек восемь нас было, ехали в уазике-буханке. Водитель-якут свернул с дороги вправо, там языки пламени от пожара прямиком на машину. Горячо стало... как в печи. Кто-то водиле кричит: "Влево, давай влево!" Вцепился в руль, так и выехали. В тот раз было страшно. Тем более первый год работы. В тот момент вообще не понимал, что происходит, хотелось просто поскорее уехать оттуда. Но со временем к подобным ситуациям привыкаешь.

Не хочу, чтоб сын мой работал лесным пожарным. Даже объяснять не хочу почему. В лесу всё может измениться. Вертолёт не прилетит, продукты не привезут. Погода не та — или задымлённость, или ещё что-нибудь. Вот они уже вроде бы готовы вылететь, а им разрешения не дают. А неопределённость — это самое худшее.

Подробнее о героях статьи и их приключениях на пожарах смотрите в документальном фильме Лайфа "Пожарный десант".

Авторы Антон Старков