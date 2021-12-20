МИД Белоруссии вызвал британского дипломата после нападения на посольство в Лондоне

Вечером 19 декабря на белорусское посольство в Лондоне было совершено нападение, в связи с чем МИД Белоруссии вызвал британского дипломата с требованием провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщает БелТА, несколько человек, которые, предположительно, являются членами эмигрантской группировки "Надзея", сначала испортили фасад здания посольства, а затем напали на дипломатов. Одному из сотрудников дипмиссии потребовалась медицинская помощь, у него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга лёгкой степени и травматический перелом зуба. По информации МИД республики, дипломатической полиции Лондона удалось задержать несколько нападавших.

"Данная попытка расправы, совершённая в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений, ещё раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих", — заявили в Министерстве иностранных дел Белоруссии.