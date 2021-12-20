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МИД Белоруссии вызвал британского дипломата после нападения на посольство в Лондоне

По информации ведомства, полиции удалось задержать нескольких злоумышленников.

20 декабря, 15:13
<p>МИД Белоруссии © <a href="https://www.belta.by/politics/view/na-belorusskoe-posolstvo-v-londone-soversheno-napadenie-podrobnosti-intsidenta-475777-2021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

МИД Белоруссии © БелТА

Вечером 19 декабря на белорусское посольство в Лондоне было совершено нападение, в связи с чем МИД Белоруссии вызвал британского дипломата с требованием провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщает БелТА, несколько человек, которые, предположительно, являются членами эмигрантской группировки "Надзея", сначала испортили фасад здания посольства, а затем напали на дипломатов. Одному из сотрудников дипмиссии потребовалась медицинская помощь, у него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга лёгкой степени и травматический перелом зуба. По информации МИД республики, дипломатической полиции Лондона удалось задержать несколько нападавших.

"Данная попытка расправы, совершённая в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений, ещё раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих", заявили в Министерстве иностранных дел Белоруссии.

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Напомним, ранее ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Так, под ограничения Евросоюза подпали 183 человека и 26 организаций, а в американский чёрный список попал сын Александра Лукашенко. Власти Белоруссии в ответ на санкции Запада расширили список лиц, въезд которых на территорию республики и Союзного государства нежелателен.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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