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Глава Мордовии исполнит мечту школьника в рамках "Ёлки желаний"

Мальчик посетит цирк на Цветном бульваре, центр космонавтики и авиации, Государственный исторический музей.

20 декабря, 15:24
<p>Фото © <a href="https://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-idfshspolnil-novogodnyuyu-mechtu-uchastnika-vsero/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">e-mordovia.ru</a></p>

Фото © e-mordovia.ru

Восьмиклассник из Мордовии посетит Москву и увидит Красную площадь — о своём желании он написал в письме в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Дмитрий Бояркин стал одним из нескольких ребят в регионе, чьи мечты исполнятся в канун праздников. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. Он увлекается музыкой и рисованием.

"Желания обязательно должны исполняться. На этой неделе всё будет организовано. Мы постараемся, чтобы у тебя остались самые лучшие впечатления о Москве. Ты посетишь цирк на Цветном бульваре, центр космонавтики и авиации, Государственный исторический музей", рассказал глава республики Артём Здунов на встрече со школьником.

Памфилова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Памфилова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Напомним, благотворительная акция "Ёлка желаний" появилась в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. За время существования было исполнено 21 450 желаний. В этом году акция стартовала 15 ноября. Исполнять мечты планируется вплоть до конца февраля. Проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями или серьёзными заболеваниями, сирот и ребят из малоимущих семей, а также на пожилых граждан с тяжёлыми недугами. Выполняют мечты чиновники и бизнесмены.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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