Глава Мордовии исполнит мечту школьника в рамках "Ёлки желаний"

Восьмиклассник из Мордовии посетит Москву и увидит Красную площадь — о своём желании он написал в письме в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Дмитрий Бояркин стал одним из нескольких ребят в регионе, чьи мечты исполнятся в канун праздников. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. Он увлекается музыкой и рисованием.

"Желания обязательно должны исполняться. На этой неделе всё будет организовано. Мы постараемся, чтобы у тебя остались самые лучшие впечатления о Москве. Ты посетишь цирк на Цветном бульваре, центр космонавтики и авиации, Государственный исторический музей", — рассказал глава республики Артём Здунов на встрече со школьником.