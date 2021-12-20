Глава Мордовии исполнит мечту школьника в рамках "Ёлки желаний"
Мальчик посетит цирк на Цветном бульваре, центр космонавтики и авиации, Государственный исторический музей.
Фото © e-mordovia.ru
Восьмиклассник из Мордовии посетит Москву и увидит Красную площадь — о своём желании он написал в письме в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Дмитрий Бояркин стал одним из нескольких ребят в регионе, чьи мечты исполнятся в канун праздников. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. Он увлекается музыкой и рисованием.
"Желания обязательно должны исполняться. На этой неделе всё будет организовано. Мы постараемся, чтобы у тебя остались самые лучшие впечатления о Москве. Ты посетишь цирк на Цветном бульваре, центр космонавтики и авиации, Государственный исторический музей", — рассказал глава республики Артём Здунов на встрече со школьником.
Напомним, благотворительная акция "Ёлка желаний" появилась в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. За время существования было исполнено 21 450 желаний. В этом году акция стартовала 15 ноября. Исполнять мечты планируется вплоть до конца февраля. Проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями или серьёзными заболеваниями, сирот и ребят из малоимущих семей, а также на пожилых граждан с тяжёлыми недугами. Выполняют мечты чиновники и бизнесмены.
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