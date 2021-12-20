Немецкий МИД счёл необоснованной высылку своих дипломатов из России
В Берлине считают, что произошедшее дополнительно осложнит отношения двух стран, и продолжают настаивать на своей правоте.
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Ответная высылка немецких дипломатов из Москвы не стала для Берлина сюрпризом, хотя Германия считает этот шаг необоснованным. Об этом сообщил в понедельник представитель МИД ФРГ.
"Этот шаг не стал сюрпризом, но с точки зрения федерального правительства является совершенно необоснованным", — приводит заявление ведомства ТАСС.
В Германии считают, что высылка дипломатов дополнительно осложнит отношения Москвы и Берлина, и продолжают настаивать, что с их стороны имела место естественная реакция на приговор суда по делу об убийстве гражданина Грузии в 2019 году, которое якобы было совершено "по указу российских государственных инстанций".
Напомним, что гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В России он подозревался в участии в международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и был объявлен в розыск. Кроме того, сообщалось, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро. После этого убийства Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников Посольства России в Берлине, а немецкий суд вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве Хангошвили, и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сегодня МИД России зеркально ответил Германии, объявив о высылке из страны двух немецких дипломатов.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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