Немецкий МИД счёл необоснованной высылку своих дипломатов из России

Ответная высылка немецких дипломатов из Москвы не стала для Берлина сюрпризом, хотя Германия считает этот шаг необоснованным. Об этом сообщил в понедельник представитель МИД ФРГ.

"Этот шаг не стал сюрпризом, но с точки зрения федерального правительства является совершенно необоснованным", — приводит заявление ведомства ТАСС.

В Германии считают, что высылка дипломатов дополнительно осложнит отношения Москвы и Берлина, и продолжают настаивать, что с их стороны имела место естественная реакция на приговор суда по делу об убийстве гражданина Грузии в 2019 году, которое якобы было совершено "по указу российских государственных инстанций".