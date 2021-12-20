Рэпер Элджей обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в клипе
В суде подтвердили, что получили "кляузу" на постановление по делу об административном правонарушении.
Фото © VK / Элджей
Алексей Узенюк, известный публике как рэпер Элджей, решил обжаловать штраф в сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе и у него это получилось, пишет ТАСС, которому об этом сообщили в суде.
"В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Узенюка А.", — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 3 декабря Зюзинский суд Москвы признал Узенюка виновным в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета и назначил ему административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
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