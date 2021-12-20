Рэпер Элджей обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в клипе

Алексей Узенюк, известный публике как рэпер Элджей, решил обжаловать штраф в сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе и у него это получилось, пишет ТАСС, которому об этом сообщили в суде.

"В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Узенюка А.", — заявил собеседник агентства.