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Рэпер Элджей обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в клипе

В суде подтвердили, что получили "кляузу" на постановление по делу об административном правонарушении.

20 декабря, 16:05
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/sayonaraboy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Элджей</a></p>

Фото © VK / Элджей

Алексей Узенюк, известный публике как рэпер Элджей, решил обжаловать штраф в сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе и у него это получилось, пишет ТАСС, которому об этом сообщили в суде.

"В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Узенюка А.", — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 3 декабря Зюзинский суд Москвы признал Узенюка виновным в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета и назначил ему административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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