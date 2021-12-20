НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Орнитолог Мишин рассказал, как правильно подкармливать снегирей зимой

Далеко не все продукты подходят для этого. Например, не следует кормить их копчёным, солёным, маринованным и жареным.

20 декабря, 16:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве зимой снегири часто появляются рядом с ягодными кустарниками. Об этом в беседе с "Москвой 24" сообщил орнитолог Вадим Мишин. Он также рассказал, какая пища сгодится для птиц, а чем их подкармливать не стоит.

"В Москве их можно встретить в скверах и парках. Надо высматривать кустарники, где растут ягодники, в том числе рябина, калина, потому что снегири стайками сейчас будут перелетать с места на место в поисках пищи", — сказал Мишин.

Россиянам рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Россиянам рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

По его словам, пернатых также можно увидеть рядом с кормушками. При этом эксперт отметил, что лучше подкармливать птиц мелкими нежареными семечками. Кроме того, подойдёт нежареный дроблёный арахис, а также измельчённые сушёные ягоды или фрукты.

К тому же можно кормить снегирей и пшеном. Однако перед этим его необходимо обработать. Как объяснил эксперт, у пшена есть плёночка, которая представляет из себя яд для человека и животных. Поэтому перед употреблением его обязательно нужно промыть и дать ему набухнуть. Если оно увеличится в размерах в животе у птицы, то она может даже погибнуть, подчеркнул орнитолог.

Самки кондоров научились выводить птенцов без участия самцов

Самки кондоров научились выводить птенцов без участия самцов

При этом далеко не все продукты подходят для птиц. Так, не следует кормить их копчёным, солёным, маринованным и жареным, а также перебарщивать со специями. Кроме того, специалист советует отказаться и от чёрного хлеба, поскольку он вызывает у птиц брожение (у пернатых нет ферментов для его переваривания). Однако, по словам эксперта, в виде временной подкормки можно использовать белый хлеб, особенно если он подсушенный.

Ранее учёные выяснили, что голуби справляются с некоторыми задачами лучше людей. Всё из-за их маленького мозга, нейроны в котором расположены более плотно.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1