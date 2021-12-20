Орнитолог Мишин рассказал, как правильно подкармливать снегирей зимой

В Москве зимой снегири часто появляются рядом с ягодными кустарниками. Об этом в беседе с "Москвой 24" сообщил орнитолог Вадим Мишин. Он также рассказал, какая пища сгодится для птиц, а чем их подкармливать не стоит.

"В Москве их можно встретить в скверах и парках. Надо высматривать кустарники, где растут ягодники, в том числе рябина, калина, потому что снегири стайками сейчас будут перелетать с места на место в поисках пищи", — сказал Мишин.

По его словам, пернатых также можно увидеть рядом с кормушками. При этом эксперт отметил, что лучше подкармливать птиц мелкими нежареными семечками. Кроме того, подойдёт нежареный дроблёный арахис, а также измельчённые сушёные ягоды или фрукты.

К тому же можно кормить снегирей и пшеном. Однако перед этим его необходимо обработать. Как объяснил эксперт, у пшена есть плёночка, которая представляет из себя яд для человека и животных. Поэтому перед употреблением его обязательно нужно промыть и дать ему набухнуть. Если оно увеличится в размерах в животе у птицы, то она может даже погибнуть, подчеркнул орнитолог.

При этом далеко не все продукты подходят для птиц. Так, не следует кормить их копчёным, солёным, маринованным и жареным, а также перебарщивать со специями. Кроме того, специалист советует отказаться и от чёрного хлеба, поскольку он вызывает у птиц брожение (у пернатых нет ферментов для его переваривания). Однако, по словам эксперта, в виде временной подкормки можно использовать белый хлеб, особенно если он подсушенный.