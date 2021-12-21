В Воронеже экстремал устроил "огненные" гонки на снегокате по трассе. © TikTok / romasha888

В Воронеже полиция начала проверку после публикации в Сети видео, на котором машина мчится по трассе на скорости около 90 км/ч и тянет за собой снегокат с человеком. Правоохранители ищут любителя острых ощущений.

"По опубликованному видео сотрудники полиции установят все обстоятельства и примут меры к правонарушителю", — сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону РИА "Новости".

Видеоролик ранее появился в одном из аккаунтов TikTok. Его автор, двигаясь со скоростью около 90 километров в час, снимает соседний автомобиль, к которому тросом привязан снегокат. На нём сидит мужчина, а из-под средства передвижения из-за большой скорости летят искры.