Врач Жовтан объяснила, почему нельзя носить капроновые колготки под брюками в мороз

Ношение тонких капроновых колготок зимой может стать причиной развития целого ряда заболеваний. Об этом в интервью "Москве 24" рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан, которая посоветовала девушкам выбирать более натуральные материалы.

"Тонкий капрон не способен удерживать тепло, так как между ним и кожей нет прослойки воздуха, а сам этот материал не теплоёмкий. При минусовой температуре неизбежно переохлаждение, что может привести к циститу, сальпингоофориту, герпесу, фолликулиту, фурункулёзу", — рассказала врач.

Кроме того, при переохлаждении существует риск развития заболеваний не только нижних конечностей, но и других органов, предупредила Жовтан. По её словам, спазмы микрососудов кожи способствуют проявлению целлюлита, а длительное ношение плотного капрона может привести к нарушению обмена воздуха, что чревато сухостью кожи, зудом и шелушением.

При этом врач отметила, что сегодня в магазинах можно найти двухслойные колготки, трикотажные изделия и колготки с добавлением шерсти, но все они имеют свой температурный предел. Дерматовенеролог также добавила, что не стоит пытаться утеплить ноги колготками. Для этих целей больше подойдёт термобельё или трикотаж, который не только согреет, но и защитит кожу.