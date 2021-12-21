Лайф публикует видео с места ДТП с 13 авто на ТТК в Москве

Массовое ДТП на ТТК в Москве. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места массового ДТП, которое произошло этим утром на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. По уточнённым данным полиции, столкнулось 13 автомобилей, среди них один — с дипломатическими номерами.

"По предварительным данным, на внешней стороне ТТК, перед въездом в Кутузовский тоннель, водитель автомобиля "Форд-Эксплорер" совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в сообщении столичного Управления Госавтоинспекции.

Источник Лайфа сообщает, что виновник аварии — 42-летний водитель, предварительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, водительского удостоверения у него не нашли.

Сейчас движение на участке ограничено по двум полосам в направлении Кутузовского тоннеля.