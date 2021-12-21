Лайф публикует видео с места ДТП с 13 авто на ТТК в Москве
Источник сообщает, что виновник аварии — 42-летний водитель, предварительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения.
Массовое ДТП на ТТК в Москве. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места массового ДТП, которое произошло этим утром на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. По уточнённым данным полиции, столкнулось 13 автомобилей, среди них один — с дипломатическими номерами.
"По предварительным данным, на внешней стороне ТТК, перед въездом в Кутузовский тоннель, водитель автомобиля "Форд-Эксплорер" совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в сообщении столичного Управления Госавтоинспекции.
Источник Лайфа сообщает, что виновник аварии — 42-летний водитель, предварительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, водительского удостоверения у него не нашли.
Сейчас движение на участке ограничено по двум полосам в направлении Кутузовского тоннеля.
А ранее сегодня в ДТП попал служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Глава региона направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями горняков, погибших на шахте "Листвяжная". В результате аварии никто не погиб. Сам Цивилёв не пострадал.
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