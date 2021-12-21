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Губернатор Кузбасса Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле

Это случилось, когда глава региона ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная".

21 декабря, 03:33
<p>Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв © ТАСС / Данил Айкин</p>

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв © ТАСС / Данил Айкин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва", — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым

В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым

Уточняется, что глава региона ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная". В результате аварии жертв нет. Пострадавшие находятся в сознании, им оказана медицинская помощь на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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