Губернатор Кузбасса Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле
Это случилось, когда глава региона ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв © ТАСС / Данил Айкин
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле. Об этом сообщается в его телеграм-канале.
"Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва", — говорится в сообщении.
Уточняется, что глава региона ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная". В результате аварии жертв нет. Пострадавшие находятся в сознании, им оказана медицинская помощь на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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