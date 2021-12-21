Губернатор Кузбасса Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва", — говорится в сообщении.