НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Минцифры Шадаев сообщил о готовности указа об электронных паспортах

Министр отметил, что на этой неделе проект будет доставлен в администрацию президента на рассмотрение.

21 декабря, 03:10

Образец электронного удостоверения личности © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Минцифры РФ урегулировало все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Сняли все разногласия. <...> Всё урегулировали", отметил он в беседе с РИА "Новости".

В Госдуме перечислили преимущества электронных паспортов

В Госдуме перечислили преимущества электронных паспортов

Министр добавил, что на этой неделе проект указа будет доставлен в администрацию президента на рассмотрение.

Как отмечал Шадаев в октябре, электронные паспорта планируется начать выдавать гражданам в трёх регионах России до конца 2022 года. В качестве пилотных регионов глава Минцифры ранее называл Москву, Подмосковье и Татарстан. Замена бумажного документа на электронный будет проходить на добровольной основе. Новый паспорт планируется выдавать в двух видах, взаимосвязанных между собой, — смарт-карта и приложение с QR-кодом.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1