Глава Минцифры Шадаев сообщил о готовности указа об электронных паспортах
Министр отметил, что на этой неделе проект будет доставлен в администрацию президента на рассмотрение.
Образец электронного удостоверения личности © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Минцифры РФ урегулировало все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
"Сняли все разногласия. <...> Всё урегулировали", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Министр добавил, что на этой неделе проект указа будет доставлен в администрацию президента на рассмотрение.
Как отмечал Шадаев в октябре, электронные паспорта планируется начать выдавать гражданам в трёх регионах России до конца 2022 года. В качестве пилотных регионов глава Минцифры ранее называл Москву, Подмосковье и Татарстан. Замена бумажного документа на электронный будет проходить на добровольной основе. Новый паспорт планируется выдавать в двух видах, взаимосвязанных между собой, — смарт-карта и приложение с QR-кодом.
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