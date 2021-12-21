Глава Минцифры Шадаев сообщил о готовности указа об электронных паспортах

Минцифры РФ урегулировало все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Сняли все разногласия. <...> Всё урегулировали", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Министр добавил, что на этой неделе проект указа будет доставлен в администрацию президента на рассмотрение.