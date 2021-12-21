Вирусолог центра Гамалеи Бутенко оценил способность вакцин защитить от штамма "омикрон"
Специалист отметил, что большинство заболевших и госпитализированных с этим вариантом ковида не вакцинировались.
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По предварительным данным ВОЗ, зарубежные вакцины Pfizer и AstraZeneca не так эффективны против омикрон-штамма, как против предыдущих вариантов коронавируса. При этом патоген продолжает мутировать, отметил в интервью радио Sputnik профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
"Мутации коронавируса идут неконтролируемо, они могут быть более вирулентными, опасными, быстрее распространяться, а могут оказаться совершенно непатогенными для человека. Каждый вариант имеет свои особенности", — сказал Бутенко.
Вирусолог добавил, что особенности штамма "омикрон" ещё исследуются, но уже ясно, что вакцины помогают и против этого варианта коронавируса, и против других. Кроме того, уже есть данные инфекционистов, которые показывают, что среди заболевших и госпитализированных людей большинство тех, которые не делали прививки, подчеркнул Бутенко.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов назвал сроки распространения "омикрона" в России. По словам эксперта, развитие ситуации во многом будет зависеть от поведения граждан в новогодние праздники. "Омикрон" может "съесть" "дельта-вариант", считает иммунолог Арег Тотолян. И если этот штамм действительно вызывает более лёгкую форму CoViD-19, его можно условно назвать спасением, добавил эксперт.
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