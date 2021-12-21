Вирусолог центра Гамалеи Бутенко оценил способность вакцин защитить от штамма "омикрон"

По предварительным данным ВОЗ, зарубежные вакцины Pfizer и AstraZeneca не так эффективны против омикрон-штамма, как против предыдущих вариантов коронавируса. При этом патоген продолжает мутировать, отметил в интервью радио Sputnik профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"Мутации коронавируса идут неконтролируемо, они могут быть более вирулентными, опасными, быстрее распространяться, а могут оказаться совершенно непатогенными для человека. Каждый вариант имеет свои особенности", — сказал Бутенко.

Вирусолог добавил, что особенности штамма "омикрон" ещё исследуются, но уже ясно, что вакцины помогают и против этого варианта коронавируса, и против других. Кроме того, уже есть данные инфекционистов, которые показывают, что среди заболевших и госпитализированных людей большинство тех, которые не делали прививки, подчеркнул Бутенко.