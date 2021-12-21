Омбудсмен Львова-Белова рассказала о возможном появлении в школах "служб примирения"
По её словам, соответствующие изменения в законодательстве уже готовятся совместно с Минпросвещения.
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова © ТАСС / Сергей Карпухин
В российских образовательных учреждениях могут появиться специальные "службы примирения". Об этом журналистам сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, соответствующие изменения в законе уже готовятся совместно с Минпросвещения.
"В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности", — отметила детский омбудсмен.
Отмечается, что практика "служб примирения" уже имеется в учреждениях в ряде регионов страны, но успешные примеры пока единичны. Аппарат детского омбудсмена намерен продолжить мониторинг применения медиативных технологий в образовательных организациях РФ.
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