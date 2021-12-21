Омбудсмен Львова-Белова рассказала о возможном появлении в школах "служб примирения"

В российских образовательных учреждениях могут появиться специальные "службы примирения". Об этом журналистам сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, соответствующие изменения в законе уже готовятся совместно с Минпросвещения.

"В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности", — отметила детский омбудсмен.