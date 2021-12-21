НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Омбудсмен Львова-Белова рассказала о возможном появлении в школах "служб примирения"

По её словам, соответствующие изменения в законодательстве уже готовятся совместно с Минпросвещения.

21 декабря, 01:55
<p>Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова © ТАСС / Сергей Карпухин

В российских образовательных учреждениях могут появиться специальные "службы примирения". Об этом журналистам сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, соответствующие изменения в законе уже готовятся совместно с Минпросвещения.

"В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности", — отметила детский омбудсмен.

В России создадут центр поддержки проблемных подростков

В России создадут центр поддержки проблемных подростков

Отмечается, что практика "служб примирения" уже имеется в учреждениях в ряде регионов страны, но успешные примеры пока единичны. Аппарат детского омбудсмена намерен продолжить мониторинг применения медиативных технологий в образовательных организациях РФ.

В профсоюзе учителей сочли унизительной идею о замене ЕГЭ на портфолио школьника

В профсоюзе учителей сочли унизительной идею о замене ЕГЭ на портфолио школьника

Ранее Лайф рассказывал о конфликте, случившемся в школе в городе Берёзовский Свердловской области. В соцсетях появилось видео, на котором учительница рвёт тетрадь школьника, после чего даёт ему пощёчину. В администрации учебного заведения сообщили, что в курсе ситуации и уже разбираются в причинах. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом. В ведомстве сообщили, что подросток, которого ударила педагог, воспитывается в неблагополучной семье. Уральский омбудсмен Игорь Мороков допустил, что школьник мог спровоцировать учительницу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1