Разработчик Лобаев сообщил о создании уникальной винтовки "Опустошитель" под патроны НАТО

В России проходит испытания уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 "Опустошитель" (экспортное наименование — Havoc). Она может вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского — 12,7 х 108. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"Главной особенностью новой винтовки является её модульность. На "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра — натовский .50 BMG (12,7 х 99) и отечественный 12,7 х 108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и её экспортные перспективы", — приводит слова Лобаева РИА "Новости".

Как отметил разработчик, DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты. Благодаря этому винтовка в четыре раза точнее, чем её американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит "Опустошителю" легко справляться со снайперскими подразделениями противника. Ещё одним преимуществом новинки является демпфирующее устройство на прикладе, которое снижает эффект от отдачи винтовки весом 13 кг.

Лобаев добавил, что "Опустошитель" — это не только снайперская винтовка, но и "лаборатория" для отработки новых калибров. Специально для неё создано четыре новых калибра, которые в ближайшее время пройдут испытания.