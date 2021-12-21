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Разработчик Лобаев сообщил о создании уникальной винтовки "Опустошитель" под патроны НАТО

Он отметил, что благодаря исключительной кучности стрельбы российская новинка в четыре раза точнее, чем её американский конкурент Barret.

21 декабря, 01:38
<p>Винтовка DXL-5 "Опустошитель" (Havoc). Кадр видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/c/WarGonzo/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WarGonzo</a></p>

Винтовка DXL-5 "Опустошитель" (Havoc). Кадр видео YouTube / WarGonzo

В России проходит испытания уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 "Опустошитель" (экспортное наименование — Havoc). Она может вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского — 12,7 х 108. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"Главной особенностью новой винтовки является её модульность. На "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра — натовский .50 BMG (12,7 х 99) и отечественный 12,7 х 108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и её экспортные перспективы", приводит слова Лобаева РИА "Новости".

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Как отметил разработчик, DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты. Благодаря этому винтовка в четыре раза точнее, чем её американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит "Опустошителю" легко справляться со снайперскими подразделениями противника. Ещё одним преимуществом новинки является демпфирующее устройство на прикладе, которое снижает эффект от отдачи винтовки весом 13 кг.

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Лобаев добавил, что "Опустошитель" — это не только снайперская винтовка, но и "лаборатория" для отработки новых калибров. Специально для неё создано четыре новых калибра, которые в ближайшее время пройдут испытания.

Ранее Лайф рассказывал, что в России создали зенитно-ракетный комплекс, приходящий в боеготовность в десять раз быстрее американского Patriot.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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