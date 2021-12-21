Счётная палата решила научить чиновников говорить на понятном русском языке
Ведомство разместило в открытом доступе обучающий курс из трёх блоков. Всего опубликовано 24 видео длительностью четыре часа.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Счётная палата РФ опубликовала обучающие видео и презентации с рекомендациями, как проще писать о сложных государственных вопросах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчётов Счётной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов", — сказано в сообщении.
В Счётной палате добавили, что в 2021 году курс был размещён на внутренней обучающей платформе ведомства. Министерства и ведомства проявили к обучению большой интерес, и теперь материалы доступны всем. Обучение состоит из трёх блоков: "Основы структурирования информации", "Лексико-стилистическое наполнение текста", "Визуальный контент". Каждая тема включает несколько видеоуроков с презентациями. Всего в курсе 24 видео длительностью четыре часа.
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