Счётная палата решила научить чиновников говорить на понятном русском языке

Счётная палата РФ опубликовала обучающие видео и презентации с рекомендациями, как проще писать о сложных государственных вопросах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчётов Счётной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов", — сказано в сообщении.

В Счётной палате добавили, что в 2021 году курс был размещён на внутренней обучающей платформе ведомства. Министерства и ведомства проявили к обучению большой интерес, и теперь материалы доступны всем. Обучение состоит из трёх блоков: "Основы структурирования информации", "Лексико-стилистическое наполнение текста", "Визуальный контент". Каждая тема включает несколько видеоуроков с презентациями. Всего в курсе 24 видео длительностью четыре часа.

Услуги по созданию пособий были оказаны по госконтракту стоимостью 1,375 миллиона рублей.