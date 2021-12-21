Глава "Оператора ГТС Украины" пожаловался на "шантаж" "Газпрома" из-за транзита газа

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" "шантажирует" Европу тем, что не увеличивает транзит газа через территорию Незалежной. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь [через Украину]. "Газпром" не планирует увеличивать транзит свыше 109 млн куб. м в сутки, что предусмотрено существующим контрактом. Выводы очевидны: шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока – 2", — отметил Макогон.

Кроме того, он пожаловался, что увеличение транзита голубого топлива не происходит, даже несмотря на резкий рост цен на газ в ЕС (1800 долларов за тысячу кубометров) и имеющиеся свободные транзитные мощности на Украине.

Напомним, накануне стало известно, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе. "Оператор ГТС Украины" предложил на первый месяц следующего года дополнительные транзитные мощности общим объёмом 15 миллионов кубометров в сутки через газораспределительные станции Суджа и Сохрановка. Однако они остались невостребованными. При этом у "Газпрома" действует и долгосрочное бронирование мощностей Незалежной в объёме 40 млрд кубометров в год. Также российская компания забронировала на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. На аукционе предлагали 89,1 млн кубометров в сутки, но востребованными оказались только 19,28 млн.