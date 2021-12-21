NYT: США и Британия тайно направили на Украину отряд киберэкспертов для "защиты" от России
По данным газеты, американская разведка считает, что Москва якобы может организовать хакерские атаки и выставить лидера Незалежной Владимира Зеленского в неприглядном свете.
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Группа киберэкспертов из США и Великобритании отправилась на Украину, чтобы помочь стране защититься от возможных кибератак против важных элементов экономики и правительства. Об этом пишет газета New York Times.
"Соединённые Штаты и Великобритания без лишнего шума направили на Украину киберэкспертов, надеясь подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом со стороны президента России Владимира Путина... Кибератаки, направленные на выведение из строя электросетей, банковской системы и других важных компонентов экономики и правительства Украины", — пишет издание.
По данным NYT, американская разведка считает, что Москва таким образом якобы может выставить президента Незалежной Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным и, возможно, обеспечить предлог для вторжения".
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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