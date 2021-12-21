NYT: США и Британия тайно направили на Украину отряд киберэкспертов для "защиты" от России

Группа киберэкспертов из США и Великобритании отправилась на Украину, чтобы помочь стране защититься от возможных кибератак против важных элементов экономики и правительства. Об этом пишет газета New York Times.

"Соединённые Штаты и Великобритания без лишнего шума направили на Украину киберэкспертов, надеясь подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом со стороны президента России Владимира Путина... Кибератаки, направленные на выведение из строя электросетей, банковской системы и других важных компонентов экономики и правительства Украины", — пишет издание.

По данным NYT, американская разведка считает, что Москва таким образом якобы может выставить президента Незалежной Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным и, возможно, обеспечить предлог для вторжения".