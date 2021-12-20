В США раскрыли нешуточную сумму расходов на помощь Украине с 2014 года

Власти США предоставят большие объёмы военного оборудования и вооружения Украине, если Россия предпримет неприемлемые действия против Киева. Об этом рассказала временная поверенная в делах Штатов на Украине Кристина Квин.

"Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять на Украину больше оборудования и оружия. И в конце концов мы обеспечим, чтобы наши граничащие с Украиной союзники по НАТО были полностью усилены", — отметила она в интервью изданию "UA. Суспільне" (Общественное).

По её словам, Вашингтон многие годы оказывает Киеву помощь в сфере безопасности, в частности, поставками оборонного оружия. Квин напомнила, что последняя партия вооружения на 450 миллионов долларов прибыла на Украину буквально неделю-две назад.

"А с 2014 года мы передали Украине более 2,5 миллиарда долларов и помощь в сфере безопасности", — уточнила американский дипломат.