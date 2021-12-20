Жертвами кораблекрушения у Мадагаскара стали 17 человек, ещё 60 пропали без вести
Из воды удалось вытащить 45 человек. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.
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По меньшей мере 17 человек погибли, ещё как минимум 60 пропали без вести в результате крушения грузового судна у берегов Мадагаскара. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местное управление морских и речных портов.
По данным агентства, всего на борту корабля находилось 130 пассажиров, из них 45 человек удалось вытащить. На месте инцидента работает бригада спасателей, все обстоятельства случившейся трагедии выясняются. По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность в двигателе.
Ранее Лайф сообщал, что огромный военный парусник протаранил мост в Эквадоре. Само судно выстояло, а вот судьба прибывшего ему на помощь небольшого буксира оказалась печальной.
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