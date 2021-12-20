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Вышел трейлер спецэпизода в честь 20-летия "Гарри Поттера"

"Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022 года в честь юбилея первого фильма франшизы. В съёмках, конечно же, приняли участие Рэдклифф, Уотсон и Гринт.

20 декабря, 18:04

© YouTube-канал / "Амедиатека"

Российский стриминговый сервис "Амедиатека" опубликовал трейлер к фильму "20 лет Гарри Поттеру: Возвращение в Хогвартс", премьера которого состоится 1 января 2022 года. Об этом сообщается на ютуб-канале сервиса.

Спецэпизод выйдет в честь юбилея первого фильма франшизы. В проекте приняли участие актёры Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Однако создание "Возвращения" обошлось без привлечения автора мира Гарри Поттера Джоан Роулинг. Это связано с её нелестным высказыванием о трансгендерах. Причём единственным условием Дэниэла Рэдклиффа были съёмки в проекте без участия писательницы.

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"Волшебство витает в воздухе": На HBO Max 1 января покажут спецэпизод в честь 20-летия "Гарри Поттера"

"Волшебство витает в воздухе": На HBO Max 1 января покажут спецэпизод в честь 20-летия "Гарри Поттера"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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