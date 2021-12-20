Вышел трейлер спецэпизода в честь 20-летия "Гарри Поттера"

Российский стриминговый сервис "Амедиатека" опубликовал трейлер к фильму "20 лет Гарри Поттеру: Возвращение в Хогвартс", премьера которого состоится 1 января 2022 года. Об этом сообщается на ютуб-канале сервиса.

Спецэпизод выйдет в честь юбилея первого фильма франшизы. В проекте приняли участие актёры Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Однако создание "Возвращения" обошлось без привлечения автора мира Гарри Поттера Джоан Роулинг. Это связано с её нелестным высказыванием о трансгендерах. Причём единственным условием Дэниэла Рэдклиффа были съёмки в проекте без участия писательницы.