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В ДТП с колонной военной техники США в Германии погиб человек, ещё восемь пострадали

Как минимум два автомобиля полностью сгорели после вспыхнувшего от удара пожара.

20 декабря, 17:43
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Один человек погиб и ещё минимум восемь пострадали в серьёзном ДТП в Германии с участием военных из США. Как сообщает Bild, в стоявшую на обочине колонну американской техники врезался грузовик.

Инцидент произошёл на трассе А3 в Баварии между Регенсбургом и Нюрнбергом. После того как перевозившая опилки фура врезалась в транспортные средства, сразу же произошёл пожар. Для ликвидации огня спасателям даже пришлось полностью перекрыть движение на дороге. Отмечается, что как минимум два автомобиля полностью сгорели.

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По данным немецкого издания, в результате аварии на месте скончался водитель грузовика. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Пока следователи склоняются к версии, что произошедшее — несчастный случай.

А ранее Лайф сообщал, что камеры сняли, как машина въехала в толпу людей на пешеходном переходе в Петрозаводске. В крови виновника аварии нашли алкоголь, но полицейским он заявил, что якобы выпил уже после ДТП.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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