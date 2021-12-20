В ДТП с колонной военной техники США в Германии погиб человек, ещё восемь пострадали

Один человек погиб и ещё минимум восемь пострадали в серьёзном ДТП в Германии с участием военных из США. Как сообщает Bild, в стоявшую на обочине колонну американской техники врезался грузовик.

Инцидент произошёл на трассе А3 в Баварии между Регенсбургом и Нюрнбергом. После того как перевозившая опилки фура врезалась в транспортные средства, сразу же произошёл пожар. Для ликвидации огня спасателям даже пришлось полностью перекрыть движение на дороге. Отмечается, что как минимум два автомобиля полностью сгорели.

По данным немецкого издания, в результате аварии на месте скончался водитель грузовика. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Пока следователи склоняются к версии, что произошедшее — несчастный случай.