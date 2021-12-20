НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Пакистане случайно застрелили победившего на выборах депутата

Рядом с местом происшествия находились сотрудники правоохранительных органов. Однако они никак не стали реагировать на случившийся инцидент.

20 декабря, 17:23
<p>Погибший политик. Фото © <a href="https://www.samaa.tv/news/2021/12/candidate-killed-by-celebratory-gunfire-shortly-after-winning-election/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Samaa</a> </p>

Погибший политик. Фото © Samaa

Весьма необычный инцидент со смертельным исходом произошёл в районе пакистанского города Пешавар, расположенного в провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает телеканал Samaa, там случайно застрелили праздничной очередью из автомата победившего на выборах новоиспечённого депутата сельсовета.

Чтобы отпраздновать победу, сторонники Мохаммада Закрии Хан Сандея открыли праздничную стрельбу в воздух. Однако в какой-то момент одна из пуль попала прямо в виновника торжества. Вскоре после этого пострадавший скончался на месте.

При этом уточняется, что рядом с местом происшествия находились сотрудники правоохранительных органов. Однако они никак не стали реагировать на случившееся. Теперь, вероятнее всего, в провинции придётся провести перевыборы.

Ранее Лайф сообщал, что в Италии профессор математики застрелил сиделку-украинку. 81-летний житель Неаполя думал, что женщина крадёт у него деньги. На допросе свою вину он не отрицал.

На Кубани охотник случайно выстрелил себе в ногу из ружья

На Кубани охотник случайно выстрелил себе в ногу из ружья

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1