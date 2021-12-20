В Пакистане случайно застрелили победившего на выборах депутата

Весьма необычный инцидент со смертельным исходом произошёл в районе пакистанского города Пешавар, расположенного в провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает телеканал Samaa, там случайно застрелили праздничной очередью из автомата победившего на выборах новоиспечённого депутата сельсовета.

Чтобы отпраздновать победу, сторонники Мохаммада Закрии Хан Сандея открыли праздничную стрельбу в воздух. Однако в какой-то момент одна из пуль попала прямо в виновника торжества. Вскоре после этого пострадавший скончался на месте.



При этом уточняется, что рядом с местом происшествия находились сотрудники правоохранительных органов. Однако они никак не стали реагировать на случившееся. Теперь, вероятнее всего, в провинции придётся провести перевыборы.