Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Кению
Дело в том, что в этой стране наблюдается активная циркуляция нового геноварианта вируса "омикрон".
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Роспотребнадзор порекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Кению из-за штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В Республике Кения отмечается активная циркуляция нового геноварианта вируса "омикрон". <…> Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что "омикрон" стал доминирующим на территории Великобритании. На него приходится около 60% всех случаев ковида в стране. Аналогичная ситуация ожидается и в США, полагают эксперты. Сегодня 2,9% новых случаев ковида в Америке уже связано именно с этим штаммом. Врач Соловьёв предупредил, что "омикрон" может накрыть Россию до конца года. По его оценке, на рост заболеваемости могут повлиять различные мероприятия в преддверии Нового года.
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