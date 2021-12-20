Глава ВОЗ назвал ужасающее число умерших от коронавируса в 2021 году

Более 3,3 миллиона человек умерли от коронавируса с начала 2021 года, что превышает суммарный показатель смертности за 2020 год от ВИЧ, туберкулёза и малярии. Такую статистику огласил на брифинге в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он уточнил, что эти данные не учитывают смерти, которые не попали в официальную статистику, а также сбои в работе служб здравоохранения из-за пандемии. Таких "упущенных" смертей могут быть миллионы, уверен Гебреисус.

"Более 3,3 миллиона человек умерли от CoViD-19 в этом году. Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулёза вместе взятых. CoViD-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тысяч жизней", — отметил он.

Ранее вирусологи назвали средний срок наступления смерти при ковиде. Оказалось, что в среднем летальный исход наступает через три недели после заражения, однако есть и исключения.