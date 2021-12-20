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Глава ВОЗ назвал ужасающее число умерших от коронавируса в 2021 году

Эта цифра больше, чем суммарный прошлогодний показатель летальных исходов от ВИЧ, туберкулёза и малярии.

20 декабря, 16:36

© Pexels

Более 3,3 миллиона человек умерли от коронавируса с начала 2021 года, что превышает суммарный показатель смертности за 2020 год от ВИЧ, туберкулёза и малярии. Такую статистику огласил на брифинге в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он уточнил, что эти данные не учитывают смерти, которые не попали в официальную статистику, а также сбои в работе служб здравоохранения из-за пандемии. Таких "упущенных" смертей могут быть миллионы, уверен Гебреисус.

"Более 3,3 миллиона человек умерли от CoViD-19 в этом году. Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулёза вместе взятых. CoViD-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тысяч жизней", — отметил он.

В России зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от ковида

В России зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от ковида

Ранее вирусологи назвали средний срок наступления смерти при ковиде. Оказалось, что в среднем летальный исход наступает через три недели после заражения, однако есть и исключения.

Кроме того, в России был зафиксирован случай коронавируса, длившийся более 80 дней. Больной выжил, никого не заразил, но очень страдал от того, что никак не мог выписаться из стационара.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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