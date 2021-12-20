Глава ВОЗ назвал ужасающее число умерших от коронавируса в 2021 году
Эта цифра больше, чем суммарный прошлогодний показатель летальных исходов от ВИЧ, туберкулёза и малярии.
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Более 3,3 миллиона человек умерли от коронавируса с начала 2021 года, что превышает суммарный показатель смертности за 2020 год от ВИЧ, туберкулёза и малярии. Такую статистику огласил на брифинге в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
Он уточнил, что эти данные не учитывают смерти, которые не попали в официальную статистику, а также сбои в работе служб здравоохранения из-за пандемии. Таких "упущенных" смертей могут быть миллионы, уверен Гебреисус.
"Более 3,3 миллиона человек умерли от CoViD-19 в этом году. Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулёза вместе взятых. CoViD-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тысяч жизней", — отметил он.
Ранее вирусологи назвали средний срок наступления смерти при ковиде. Оказалось, что в среднем летальный исход наступает через три недели после заражения, однако есть и исключения.
Кроме того, в России был зафиксирован случай коронавируса, длившийся более 80 дней. Больной выжил, никого не заразил, но очень страдал от того, что никак не мог выписаться из стационара.
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