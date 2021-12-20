Калининградским врачам продлили арест по делу об убийстве младенца

Московский областной суд до 3 апреля 2022 года продлил арест калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых обвиняют в смерти младенца в роддоме в Калининграде. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева.

Врач-неонатолог Элина Сушкевич. Фото © ТАСС / Виталий Невар

По её мнению, на решение суда о повторном рассмотрении дела повлияли как минимум два фактора. Среди них — нездоровое освещение инцидента местной прессой и косвенное давление на присяжных заседателей.

"Калининградские СМИ муссировали процесс, но при этом не отличались объективностью. Вокруг дела был негативный настрой. Это повлияло на решение присяжных", — цитирует газета "Вечерняя Москва" защитницу мамы погибшего ребёнка.

Гусева также считает, что решение о продлении ареста медиков позволит пресечь "поливание грязью" семьи потерпевших. К тому же, как указала адвокат, никакой острой востребованности Сушкевич в роддоме Калининграда нет. По словам юриста, из молодого врача с семилетнем стажем работы СМИ сделали какого-то "светоча науки", что не соответствует действительности.

В свою очередь адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов связывает повторное рассмотрение дела с "корпоративным интересом Следственного комитета". По его мнению, никакого давления на присяжных никто не оказывал, а журналисты освещали это дело, как и все остальные резонансные случаи. Бабасов также назвал арест врачей нерациональным решением, так как в регионе специалистов попросту не хватает.

"С декабря прошлого года и до октября нынешнего (период между оправдательным приговором и повторным заключением под стражу. — Прим. Лайфа) Сушкевич вернулась к работе в перинатальном центре. За это время она спасла жизни более 200 детей", — пояснил адвокат врача.