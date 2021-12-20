Калининградским врачам продлили арест по делу об убийстве младенца
По версии следствия, и.о. главного врача роддома № 4 и реаниматолог-анестезиолог ввели смертельную дозу препарата недоношенному новорождённому, чтобы "не портить статистику".
Елена Белая во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Московский областной суд до 3 апреля 2022 года продлил арест калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых обвиняют в смерти младенца в роддоме в Калининграде. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева.
Врач-неонатолог Элина Сушкевич. Фото © ТАСС / Виталий Невар
По её мнению, на решение суда о повторном рассмотрении дела повлияли как минимум два фактора. Среди них — нездоровое освещение инцидента местной прессой и косвенное давление на присяжных заседателей.
"Калининградские СМИ муссировали процесс, но при этом не отличались объективностью. Вокруг дела был негативный настрой. Это повлияло на решение присяжных", — цитирует газета "Вечерняя Москва" защитницу мамы погибшего ребёнка.
Гусева также считает, что решение о продлении ареста медиков позволит пресечь "поливание грязью" семьи потерпевших. К тому же, как указала адвокат, никакой острой востребованности Сушкевич в роддоме Калининграда нет. По словам юриста, из молодого врача с семилетнем стажем работы СМИ сделали какого-то "светоча науки", что не соответствует действительности.
В свою очередь адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов связывает повторное рассмотрение дела с "корпоративным интересом Следственного комитета". По его мнению, никакого давления на присяжных никто не оказывал, а журналисты освещали это дело, как и все остальные резонансные случаи. Бабасов также назвал арест врачей нерациональным решением, так как в регионе специалистов попросту не хватает.
"С декабря прошлого года и до октября нынешнего (период между оправдательным приговором и повторным заключением под стражу. — Прим. Лайфа) Сушкевич вернулась к работе в перинатальном центре. За это время она спасла жизни более 200 детей", — пояснил адвокат врача.
Напомним, бывшей исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой ранее было предъявлено обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая, будучи и.о. главврача роддома № 4, приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает следствие, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.
В июне 2020 года глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить дело медиков, а в июле заявлял, что в нём найдены доказательства совершённого убийства. Однако в декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный приговор. Коллегия сочла недоказанным, что новорождённому вводили сульфат магния. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. Сушкевич после завершения судебных разбирательств вернулась на работу в перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. 4 октября Московский областной суд арестовал Сушкевич и Белую до 4 января. А 27 октября первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным.
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