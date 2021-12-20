В Москве школьникам разрешили не ходить на уроки при температуре ниже –25
Ученикам средних классов можно остаться дома, только если температура опустится до –26...–28, а старшеклассникам — до –31 и ниже.
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Московским школьникам позволили не приходить на занятия при температуре ниже минус 25 градусов, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия", — пояснили в пресс-службе.
А вот ученикам средних классов можно остаться спать дома, только если температура воздуха опустится до минус 26–28 градусов, а старшеклассникам и вовсе разрешат не ходить в школу, если на улице будет минус 31 и ниже, уточнили в департаменте. В департаменте при этом подчеркнули, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, в помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим.
Кстати, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о грядущем "полярном вторжении". Согласно прогнозу, в ночь на 22 декабря столбики термометров в столице опустятся до –22, а днём — до –19 градусов.
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