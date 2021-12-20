В Москве школьникам разрешили не ходить на уроки при температуре ниже –25

А вот ученикам средних классов можно остаться спать дома, только если температура воздуха опустится до минус 26–28 градусов, а старшеклассникам и вовсе разрешат не ходить в школу, если на улице будет минус 31 и ниже, уточнили в департаменте. В департаменте при этом подчеркнули, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, в помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим.