В центре Чумакова заявили, что бустерная доза "Ковивака" резко поднимает иммунитет

"Третья (бустерная) доза вакцины резко поднимает иммунитет. К таким выводам пришли и мы в России, и в мире после серии исследований действия вакцины по отношению к различным штаммам, в том числе к "омикрону". Специалисты проверили сыворотки людей, которые получили бустерную дозу, и обнаружили, что защита может достигать 95%", — сказал он в беседе с ТАСС.