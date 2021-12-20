В центре Чумакова заявили, что бустерная доза "Ковивака" резко поднимает иммунитет
Разработчик препарата Чернов уверен: у людей, получивших третий компонент, защита от любого штамма коронавируса может достигать 95%.
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Директор по развитию центра им. Чумакова Константин Чернов заявил, что введение бустерной дозы вакцины "Ковивак" может сильно укрепить иммунитет для противодействия коронавирусной инфекции.
"Третья (бустерная) доза вакцины резко поднимает иммунитет. К таким выводам пришли и мы в России, и в мире после серии исследований действия вакцины по отношению к различным штаммам, в том числе к "омикрону". Специалисты проверили сыворотки людей, которые получили бустерную дозу, и обнаружили, что защита может достигать 95%", — сказал он в беседе с ТАСС.
Центр имени Чумакова РАН планирует провести исследование эффективности применения трёх доз вакцины от коронавируса "Ковивак" с интервалом в три недели между прививками, рассказал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.
Ранее Лайф писал, что в центре Чумакова не видят смысла в адаптации вакцины "Ковивак" к омикрон-штамму.
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