В Самаре по подозрению в мошенничестве задержали ректора вуза
Как уточняется, на период следствия она отстранена от исполнения обязанностей.
Светлана Ашмарина. Фото © СГЭУ
Ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
"Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2020 года были подписаны фиктивные документы по выполнению научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития профильной деятельности университета. Как уточняется, после этого ректору СГЭУ перечислили три с половиной миллиона рублей, хотя обязательства выполнены не были.
Ранее Лайф писал, что против "золотой судьи" Хахалевой разрешили возбудить дело о похищении одного миллиона рублей. Экс-служительница Фемиды обманывала сотрудников, заполнявших табели учёта рабочего времени, и сама расписывалась в них.
Лента новостей
"Л — логика": Скабеева высмеяла Зеленского за оговорку о "примитивных" санкциях против РФ
сегодня в 17:02
Летевший из Парижа А-321 сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности
сегодня в 17:00
Главврач клиники опроверг информацию о москвичке, попавшей в реанимацию после липосакции
сегодня в 16:59
Комментариев: 0