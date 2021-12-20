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В Самаре по подозрению в мошенничестве задержали ректора вуза

Как уточняется, на период следствия она отстранена от исполнения обязанностей.

20 декабря, 17:21
<p>Светлана Ашмарина. Фото © <a href="https://www.sseu.ru/content/ashmarina" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СГЭУ</a></p>

Светлана Ашмарина. Фото © СГЭУ

Ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

"Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.

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По версии следствия, в декабре 2020 года были подписаны фиктивные документы по выполнению научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития профильной деятельности университета. Как уточняется, после этого ректору СГЭУ перечислили три с половиной миллиона рублей, хотя обязательства выполнены не были.

Ранее Лайф писал, что против "золотой судьи" Хахалевой разрешили возбудить дело о похищении одного миллиона рублей. Экс-служительница Фемиды обманывала сотрудников, заполнявших табели учёта рабочего времени, и сама расписывалась в них.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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