В Самаре по подозрению в мошенничестве задержали ректора вуза

Ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

"Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года были подписаны фиктивные документы по выполнению научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития профильной деятельности университета. Как уточняется, после этого ректору СГЭУ перечислили три с половиной миллиона рублей, хотя обязательства выполнены не были.