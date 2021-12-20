Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку украинского президента Владимира Зеленского, который перепутал слова "превентивные" и "примитивные" в заявлении о санкциях против России.

"Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции! При этом в своём обращении он их назвал примитивными… Примитивные, превентивные… Какая разница! Надо больше санкций, чтобы Путин не нападал! Л — логика", — сыронизировала Скабеева в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе совместного брифинга с лидерами Польши и Литвы призвал к превентивным санкциям против России. Их целью должен стать отказ от размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, хотя сам украинский лидер в такую перспективу не верит.