"Л — логика": Скабеева высмеяла Зеленского за оговорку о "примитивных" санкциях против РФ
Во время совместного брифинга с лидерами Польши и Литвы украинский лидер хотел призвать к превентивным ограничительным мерам в адрес Москвы, но что-то пошло не так.
Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку украинского президента Владимира Зеленского, который перепутал слова "превентивные" и "примитивные" в заявлении о санкциях против России.
"Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции! При этом в своём обращении он их назвал примитивными… Примитивные, превентивные… Какая разница! Надо больше санкций, чтобы Путин не нападал! Л — логика", — сыронизировала Скабеева в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе совместного брифинга с лидерами Польши и Литвы призвал к превентивным санкциям против России. Их целью должен стать отказ от размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, хотя сам украинский лидер в такую перспективу не верит.
Тем временем рейтинг Зеленского на Украине упал до 16,7%. Как уже писал Лайф, большинство жителей Незалежной не хотят, чтобы нынешний глава государства шёл на второй срок.
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