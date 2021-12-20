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"Л — логика": Скабеева высмеяла Зеленского за оговорку о "примитивных" санкциях против РФ

Во время совместного брифинга с лидерами Польши и Литвы украинский лидер хотел призвать к превентивным ограничительным мерам в адрес Москвы, но что-то пошло не так.

20 декабря, 17:02
<p>Владимир Зеленский © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/uchast-prezidenta-ukrayini-v-shostomu-samiti-shidnogo-partne-4301" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку украинского президента Владимира Зеленского, который перепутал слова "превентивные" и "примитивные" в заявлении о санкциях против России.

"Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции! При этом в своём обращении он их назвал примитивными… Примитивные, превентивные… Какая разница! Надо больше санкций, чтобы Путин не нападал! Л — логика", — сыронизировала Скабеева в своём телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе совместного брифинга с лидерами Польши и Литвы призвал к превентивным санкциям против России. Их целью должен стать отказ от размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, хотя сам украинский лидер в такую перспективу не верит.

Тем временем рейтинг Зеленского на Украине упал до 16,7%. Как уже писал Лайф, большинство жителей Незалежной не хотят, чтобы нынешний глава государства шёл на второй срок.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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