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Летевший из Парижа А-321 сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности

По предварительным данным, посадка прошла в штатном режиме. Причина неполадок и другие подробности выясняются.

20 декабря, 17:00

© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Пассажирский Airbus А321, летевший из Парижа, сел в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности противобуксовочной системы, передаёт ТАСС. По предварительным данным, посадка прошла в штатном режиме. Причина неполадок и другие подробности выясняются.

Ранее Лайф писал, как в Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания борта "Аэрофлота". Причина возгорания — замыкание электропроводки. Водитель авто не пострадал, он в это время загружал питание. А буквально за день до этого в том же аэропорту самолёт Airbus А350 Москва – Канкун зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, после чего деайсер перевернулся. Один из находившихся в кабине сотрудников был госпитализирован с различными травмами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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