Летевший из Парижа А-321 сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности
По предварительным данным, посадка прошла в штатном режиме. Причина неполадок и другие подробности выясняются.
© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Пассажирский Airbus А321, летевший из Парижа, сел в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности противобуксовочной системы, передаёт ТАСС. По предварительным данным, посадка прошла в штатном режиме. Причина неполадок и другие подробности выясняются.
Ранее Лайф писал, как в Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания борта "Аэрофлота". Причина возгорания — замыкание электропроводки. Водитель авто не пострадал, он в это время загружал питание. А буквально за день до этого в том же аэропорту самолёт Airbus А350 Москва – Канкун зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, после чего деайсер перевернулся. Один из находившихся в кабине сотрудников был госпитализирован с различными травмами.
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