Главврач клиники опроверг информацию о москвичке, попавшей в реанимацию после липосакции
Гайк Бабаян назвал неправдой сообщения о якобы остановке дыхания у 34-летней пациентки.
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Клиентка клиники пластической хирургии "Шарм голд", которую СМИ "отправили в реанимацию", чувствует себя хорошо и сейчас находится дома. Об этом Лайфу рассказал главврач и ведущий пластический хирург медучреждения Гайк Бабаян.
"Пациентка дома, у неё всё хорошо, не знаю, какие вам новости сообщали. Пациентка держит связь с доктором, жалоб нет никаких, всё хорошо. Скорее всего, после операции муж не мог выйти на связь", — пояснил он.
По словам звёздного пластического хирурга, липосакция пациентке проводилась несколько дней назад. На вопрос Лайфа, когда именно Елена пришла в себя, Бабаян ответил, "когда надо, пришла в себя, давно дома".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 34-летняя Елена после наркоза перестала дышать. Журналисты сообщили, что пациентку доставили в отделение реанимации и подключили к ИВЛ.
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