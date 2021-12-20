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Главврач клиники опроверг информацию о москвичке, попавшей в реанимацию после липосакции

Гайк Бабаян назвал неправдой сообщения о якобы остановке дыхания у 34-летней пациентки.

20 декабря, 16:59

© Pixabay

Клиентка клиники пластической хирургии "Шарм голд", которую СМИ "отправили в реанимацию", чувствует себя хорошо и сейчас находится дома. Об этом Лайфу рассказал главврач и ведущий пластический хирург медучреждения Гайк Бабаян.

"Пациентка дома, у неё всё хорошо, не знаю, какие вам новости сообщали. Пациентка держит связь с доктором, жалоб нет никаких, всё хорошо. Скорее всего, после операции муж не мог выйти на связь", пояснил он.

По словам звёздного пластического хирурга, липосакция пациентке проводилась несколько дней назад. На вопрос Лайфа, когда именно Елена пришла в себя, Бабаян ответил, "когда надо, пришла в себя, давно дома".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 34-летняя Елена после наркоза перестала дышать. Журналисты сообщили, что пациентку доставили в отделение реанимации и подключили к ИВЛ.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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