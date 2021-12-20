Главврач клиники опроверг информацию о москвичке, попавшей в реанимацию после липосакции

Клиентка клиники пластической хирургии "Шарм голд", которую СМИ "отправили в реанимацию", чувствует себя хорошо и сейчас находится дома. Об этом Лайфу рассказал главврач и ведущий пластический хирург медучреждения Гайк Бабаян.

"Пациентка дома, у неё всё хорошо, не знаю, какие вам новости сообщали. Пациентка держит связь с доктором, жалоб нет никаких, всё хорошо. Скорее всего, после операции муж не мог выйти на связь", — пояснил он.

По словам звёздного пластического хирурга, липосакция пациентке проводилась несколько дней назад. На вопрос Лайфа, когда именно Елена пришла в себя, Бабаян ответил, "когда надо, пришла в себя, давно дома".