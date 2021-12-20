Побывавшая в космосе Юлия Пересильд стала самой популярной актрисой года

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, которая побывала на МКС и приняла участие в съёмках фильма "Вызов", стала актрисой 2021 года, а самым популярным актёром назван Юра Борисов. Соответствующее исследование опубликовано на сайте проекта "Кино Mail.ru".

Как уточняется, были проанализированы рейтинги и пользовательская активность на страницах фильмов, сериалов и актёров за 2021 год. Так, согласно оценкам, самой популярной актрисой года стала Юлия Пересильд. В десятку самых популярных артисток также вошли Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова, Дарья Мороз, Любовь Аксёнова, Ирина Розанова, Виктория Толстоганова и Ольга Бодрова.

Среди актёров лидером стал Юра Борисов. Как уточняется, в прошлом году он победил в номинации проекта "Прорыв года". За ним следуют Сергей Бурунов, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Никита Ефремов, Александр Устюгов, Александр Робак, Кирилл Кяро и Павел Майков.