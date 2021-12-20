Пиотровский назвал раскопки в южном пригороде Херсонеса центральным археологическим событием в РФ

Масштабные раскопки на месте бывшего южного пригорода древнего Херсонеса, в ходе которых было найдено несколько сотен тысяч уникальных артефактов, на сегодняшний день являются центральным археологическим событием в России. Об этом заявил президент Союза музеев России и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе круглого стола "Археология в условиях современной городской среды: итоги, задачи, перспективы".

"Громадная территория освободилась от использования, уже есть прекрасные результаты, и мы их хорошо знаем. Вещи раскапываются, одновременно это должно быть законсервировано, строится археологический кластер, идёт очень интересное взаимодействие с общественностью, с теми, кто строит парк. Я поздравляю наших коллег с прекрасными результатами. Это является центральным археологическим событием в жизни нашей страны сейчас", — цитирует пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический" Пиотровского.

Напомним, что в течение полугода в южном пригороде Херсонеса ведутся археологические работы. За это время специалисты нашли более полумиллиона артефактов. Среди них — предметы погребальных ритуалов, различные сосуды, женские украшения и даже склепы. По словам археологов, на данный момент выполнено более 50% работ.

Как отметила замдиректора музея-заповедника Татьяна Сарапулкина, в планах музейного сообщества сделать более 60 объектов частью историко-археологического парка "Херсонес Таврический", строительство которого уже начато. Согласно целевому плану, комплекс должен быть готов в конце 2023 года или в начале 2024-го.