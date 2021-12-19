Обломок стрелы в токсодонте возрастом 2,8 млн лет: ДНК ящеров и другие таинственные артефакты — чего ещё мы не знаем о своей истории Как бы ни хотели археологи и антропологи "причесать" науку и создать стройную теорию о происхождении цивилизации, из которой не выпадал бы ни один факт, это невозможно. 18 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Новые открытия несут в себе информацию, которая противоречит даже самым последним теориям. "Человечеству миллионы лет!" — кричат находки. Но академическая наука не хочет их слышать.

Новое в Старом Свете

Согласно принятой теории эволюции, Homo sapiens появился 30 тысяч лет назад, а заселение Америки произошло не более чем 12–20 тысяч лет назад. Однако ещё до того, как Дарвин опубликовал свой труд о происхождении человека, появились открытия, опровергавшие эту теорию. Произошло это весной 1863 года в местечке Сен-Приест на северо-западе Франции. Сотрудник Французского национального музея естественной истории Жюль Денуайе в породе возрастом 1,6 миллиона лет нашёл окаменелости животных, на которых отчётливо виднелись параллельные желобки и круглые отметки, оставленные ножом. Причём следы обработки были покрыты минералами так же, как и сама окаменелость, а значит, они были оставлены до того, как останки окаменели. Французские академики объяснили происхождение отметок действием ледников или даже следами от лопат рабочих. Не убедил учёных и тот факт, что позже в тех же отложениях Сен-Приеста археолог Льюис Бурже нашёл ряд кремнёвых инструментов, которые антропологом Арманом де Катрфажем были признаны скребками, свёрлами и пиками. Но от открытия отмахнулись.

В 1865 году в Италии на берегах реки Арно были найдены обработанные кости южного слона и этрусского носорога. Слон вымер 1,3 миллиона лет назад, а носорог — не менее восьми миллионов лет назад. В 1968 году в одной из шахт городка Билли во Франции был найден фрагмент челюсти носорога, на котором явственно виднелись четыре параллельных желобка. Археолог Лаусседа представил этот фрагмент академикам и обратил внимание, что челюсть в древности пытались разрубить. Породам, в которых нашли окаменелость, было 15 миллионов лет.

В 1872 году английский географ Эдвард Чарльсворд нашёл в глубинах Красной скалы просверленные акульи зубы. Породы, в которых сохранились зубы, сложились два с половиной миллиона лет назад. На собрании Королевского антропологического института учёного обсмеяли, заявив, что дырки в зубах проделали либо моллюски, либо паразиты, либо кариес. Чарльсворда поддержал только некий Колльер, который осмотрел отверстия в микроскоп и подтвердил, что их края имеют механическую обработку и расположены точно по центру, что исключает случайность. Примечательно, что в начале XX века там же были обнаружены каменные орудия, которым было больше двух миллионов лет.

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Англичанин Ноткатт нашёл в Мандесли кусок окаменевшего дерева, который кто-то отпилил 400 или 500 тысяч лет назад. По качеству отпила было ясно, что это сделал Homo sapiens.

Следующее открытие случилось в 1874 году на побережье пролива Дарданеллы в Турции. Здесь археолог Калверт в миоценовых породах нашёл окаменелость ископаемого слона динотерия, на которой были вырезаны рисунки животных. Здесь же он обнаружил кремнёвые инструменты и кости, расщеплённые для извлечения костного мозга. Но если во время раскопок в Сен-Приесте академики не верили Денуайе, указывая, что на месте не найдены орудия труда, то теперь недоверие было объявлено Кальверту как раз потому, что всё было найдено в одном месте. В общем, как ни танцуй, а всё плохо.

Представления пошатнулись

В 1970 году в Канаде прозвучал первый вызов представлениям антропологов о заселении Америки. В ледниковой пойме реки Олд-Кроу, образовавшейся 80 тысяч лет тому назад, сотрудником канадского музея Ричардом Марланом были отысканы обработанные рога животных. Его оппоненты утверждали, что по большей части это вина ледника, однако эксперт Пэт Шипман из Университета Джонса Хопкинса изучила ископаемые фрагменты и доказала, что на одном из них есть следы обработки, которые остаются на костях при свежевании туши.

Ещё больше учёных всколыхнуло открытие сотрудника калифорнийского колледжа Джорджа Миллера, который в пустыне Анза-Боррего недалеко от Сан-Диего нашёл шесть костей мамонта с царапинами от ножей. Причём одна из царапин продолжалась на двух костях, то есть была нанесена при разделке туши. Изотопный анализ показал, что мамонту 300 тысяч лет, а палеомагнитная датировка дала 750 тысяч лет. Запахло сенсацией, но... оппоненты Миллера просто отказались осматривать окаменелости и намекнули ему, что ни один научный журнал не пропустит его статьи.

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В 1979 году в Танзании были найдены отпечатки босых ног человека на пепле вулкана, который извергался 3,6 миллиона лет назад. Антрополог Мэри Лики изучила их и сделала вывод, что ступня древнего танзанийца ничем не отличается от ступни кроманьонца, хотя, по Дарвину, в это время жили только существа, имевшие стопу как у обезьян. "Это загадка", — признавался в 1990 году антрополог из Чикаго Рассел Таттл, тоже изучивший следы. Признать, что миллионы лет назад по Земле ходили люди, снова не хватило духу.

Всё равно не верят!

Но по-настоящему опровергнуть представления учёных о времени заселения Америки смогли аргентинцы. Сначала учёный XIX века Флорентино Амегино нашёл на пляже Монте-Гермосо каменные инструменты, обработанные кости и древние кострища. Всё это сохранилось в слое, возраст которого определялся в три с половиной миллиона лет. Современники Амегино не возражали против того, что всё это следы Homo sapiens, но... не согласились с датировкой.

Дело продолжил Карлос Амегино, который в 1912 году с экспедицией Музея естественных наук Буэнос-Айреса отыскал в обрыве на пляже в Мирамаре инструменты, которым оказалось два с половиной миллиона лет. Примечательно, что, обнаружив их, Амегино не поленился съездить за комиссией. В неё вошли директор бюро геологии провинции Буэнос-Айрес Сантьяго Рос, геолог Луц Витте и два сотрудника Музея Ла-Платы — Вальтер Шиллер и Моисей Кантор. При них Амегино из осадочных пород извлёк обработанный каменный шар bolas и кремнёвый нож, а также плоские камни, очень похожие на те, с помощью которых аргентинские индейцы начала XX века всё ещё добывали огонь.

Из позднеплиоценового слоя возрастом 2,8 миллиона лет Амегино извлёк ещё одну находку — бедренную кость токсодонта с обломком наконечника стрелы или пики. Она была не единичной, а соединялась с голенью и имела типичный окрас; полости окаменелости были заполнены лёссом. Даже если бы окаменелость попала в осадочные породы из верхнего слоя, она всё равно была бы древней — возраст пород, залегавших выше, оценивался в 400 тысяч – полтора миллиона лет.

Когда из кости извлекли обломок, оказалось, что это часть наконечника из кварцита в форме ивового листа мустьерского типа, который был распространён в Европе.

Казалось, открытие неоспоримо: нож, шар и камни извлечены в присутствии других учёных. Но не тут-то было! Открытие Карлоса Амегино оспаривается до сих пор. Например, доцент кафедры антропологии Дагестанского института экономики и политики Евгений Белоусов в статье "Так сколько же лет человечеству?" сначала сам развенчивает тот факт, что люди могли жить на берегу моря, так как это опасно из-за ураганов и оползней, а затем представляет всё так, будто древний охотник сделал у обрыва односкатный шалаш, вырыл в утёсе полку и сложил туда нож и шар. Видимо, следом он засунул и обглоданную кость токсодонта и всё это забыл, когда уходил. Поэтому-де нож и каменный шар не могут быть старше 12 тысяч лет. Учёный почему-то забыл, что даже за это время линия берега должна была измениться: подмытый обрыв мог обрушиться, а море — отступить или наступить.

Точку в истории аргентинских артефактов поставил археолог из Смитсоновского института Алес Хрдлика, который, узнав, что в Аргентине в одном из карьеров в породе возрастом полтора миллиона лет нашли череп современного человека, сказал: "Раз череп современный, значит, и породы недавние!" Кстати, он действительно держал этот череп в руках. И хотя сами аргентинцы пытались приписать его предку Homo sapiens, которого они назвали Dipromato platensis, Хрдлика сказал, что они ошибаются, череп принадлежит Homo sapiens. Он же заявил , что если археолог видит череп кроманьонца, то геологическими данными следует пренебречь. Тут уж без комментариев.

Нетленные динозавры

Но есть и череда других открытий, которые говорят о том, что где-то в фундаменте таких наук, как геология, археология и палеонтология, действительно есть ошибка. Это находка палеонтолога Мэри Швейцер, которая увидела в костях динозавров мягкие ткани, кровеносные сосуды и даже неразложившийся белок — коллаген. Такие ткани были найдены в останках тираннозавра и канадского брахилофозавра, из них удалось выделить ДНК ящеров, притом что ДНК вообще очень чувствительные соединения. Часто их невозможно выделить из останков тел убитых людей, если они подвергались воздействию температуры или кислот. В теле человека за сутки распадается больше миллиона оснований ДНК из-за воздействия сигаретного дыма или смога. В палеонтологии считается, что максимальное время сохранение ДНК — 125 тысяч лет при 0° С. В костях при температуре от 0° С до –5° С это время может растянуться до 6,3 миллиона лет. Но к концу времени в цепочке ДНК не останется ни одного соединения. Швейцер умудрилась найти ДНК длиной в 174 фрагмента, хотя возраст ящеров оценивался в 85 миллионов лет.

Впрочем, Швейцер быстро сориентировалась в ситуации и вместо заявления о том, что тираннозавр мог жить недавно, занялась поисками модели, при которой ДНК может не разлагаться миллионы лет. А вот её коллеге Марку Армитиджу из Нортриджа повезло меньше. Он оказался не таким ловким, более того — был верующим и креационистом. Посмотрев в 2012 году в микроскоп на рог трицератопса и обнаружив в нём целые ткани, он заявил, что ящеры бродили по планете ещё четыре тысячи лет назад. Мало того, бедняга осмелился опубликовать статью в научном журнале, за что и был уволен из университета. Дискуссии снова не получилось.

Авторы Александр Лаврентьев