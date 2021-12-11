Цари разврата: Зачем монархи отправляли возлюбленных к слугам в постель Чаще всего причины были самые низменные — награда слуге и унижение женщины, но случались и обратные ситуации. 10 декабря, 21:40 Кандавл, царь Лидии, украдкой показывает свою жену, ложащуюся в кровать, своему телохранителю Гигу. Фото © Wikipedia

С ветхозаветных времён желания женщины в расчёт не принимались. Её могли отдать черни или вассалам как награду или даже откупиться ею от врагов. Например, в Библии описывается случай, когда богатый левит — иудей из рода Левита в дороге откупается от насильников, предлагая им вместо себя наложницу. Утром он находит бездыханную женщину на крыльце и хладнокровно использует её для разжигания войны — рубит тело на 12 частей и рассылает 12 племенам Израилевым как свидетельство жестокости врагов и одновременно как воззвание к мести.

Этот случай показывает "ценность" женщины в те времена. Собственно, и много позже цена наложницы была не особо высока. Например, на Востоке в мусульманских странах был распространён обычай продавать не пользующихся вниманием султана жён из гарема ближайшему окружению правителя или его воинам.

Чуткая Ниса

Царь Кандавл показывает свою красавицу-супругу Гигесу. Фото © Wikipedia

А вот грек Геродот в труде "История" рассказал поучительную историю о том, как не следует поступать с женщиной даже ради своих сексуальных фантазий. Царь Лидии Кандавл был настолько восхищён красотой своей супруги Нисы, что решил подлить масла в огонь интимной жизни, заставив своего прислужника Гига наблюдать за тем, как царица раздевается перед супругом в спальне.

Но чуткая Ниса услышала пыхтение Гига за занавесками. Очевидно, она не собирались потакать сексуальным фантазиям царя, зная, что они могут зайти чересчур далеко. На следующий день она уличила Гига в подглядывании и... потребовала от него убить мужа, угрожая оглаской и унизительной казнью. Ослеплённый её красотой Гиг убил Кандавла ночью в супружеской постели.

После кончины царя он объявил себя правителем Лидии и женился на вдове, основав династию Мермнадов. Его право на власть было подтверждено Дельфийским оракулом: Гиг правил Лидией 38 лет.

Прикрывая грехи

Нерон и Поппея Сабина, египетская тетрадрахма. Фото © Wikipedia

Правитель Нерон развёл свою возлюбленную Поппею с мужем — всадником Руфием Криспием — и отдал замуж за своего сторонника Сильвия Оттона. Он был так влюблён в женщину, что однажды ломился к ней в дверь, а она ему не открыла, заявив, что у неё есть законный муж и он её вполне устраивает. Тем временем Оттону приходилось спать с женой, скрывая это от Нерона.

Неугомонная Поппея мечтала стать императрицей, она настояла на том, чтобы Нерон убил собственную мать Агриппину, с которой сожительствовал. Убив мать, Нерон развёлся с женой Октавией, отослал Оттона из Рима и женился на Поппее. Дело, впрочем, кончилось трагедией. Вспылив, пьяный император пнул беременную жену в живот, и она умерла в тот же день.

Хорошо, что не убил

Владимир и Рогнеда. А.П. Лосенко. Фото © Wikipedia

На Руси с чувствами наложниц не считались: вошедшая в гарем князя женщина не всегда могла рассчитывать на его внимание: её могли отдать в пользование другу князя, дружиннику или даже холопу. Князю Владимиру, например, приписывают гарем в 300 наложниц.

Всем известна история о том, как он разорил Полоцк из-за отказавшейся выходить за него замуж полоцкой княжны Рогнеды. Взяв город, он изнасиловал её на глазах у родителей, а потом убил их на глазах у дочери. Но Рогнеда хотя бы стала его женой. А вот дочери правителя Корсуни повезло меньше. После взятия города Владимир повторил свой "подвиг": он привязал правителя и его жену к столбам перед своим шатром, взял их дочь к себе в шатёр и три ночи тешился с ней, после чего отдал её в жёны своему "боярину" — варягу Жедберну.

Замужем за извращенцем

Генрих IV. Фото © Getty Images / Icas94 / De Agostini

Но если русский князь-варвар поступал жестоко с дочерьми побеждённых правителей, то просвещённый император Германии Генрих IV поступил со своей русской женой куда более жестоко.

Княжну Евпраксию, дочь князя всея Руси Всеволода, внучку Ярослава Мудрого в 12-летнем возрасте отдали замуж за саксонского маркграфа Генриха Штадена. Уже через год девочка, которую в католичестве назвали Адельгейдой, овдовела и вскоре стала женой германского императора Генриха IV. Муж отличался звериным нравом: его обвиняли в колдовстве и сатанизме — он состоял в секте николаитов, которые практиковали оргии и служили чёрную мессу. Римский папа отлучал его от Церкви, а лицемерный монарх едва ли не босиком приходил в Рим и выпрашивал прощения.

Вскоре Евпраксия-Адельгейда узнала, почём фунт лиха. Генрих сходил с ума от ревности, то и дело пытался застукать жену с любовником, попрекал её бездетностью — единственный сын Евпраксии умер младенцем. В конце концов император подговорил одного из баронов назначить жене свидание и решил подкараулить её, уличив в измене. Евпраксия, разумеется, на свидание с бароном не пришла, а Генриха в темноте поколотили прислужники, принявшие его за вора.

Император рассвирепел: он казнил барона, а жену раздел донага и бросил в подвал, где приказал её насиловать слугам, придворным и даже простым солдатам. Дошло до того, что он требовал от собственного сына от первого брака Конрада изнасиловать молоденькую мачеху, а когда тот отказался, отрёкся от него. Конрад предпочёл уехать восвояси от сошедшего с ума отца.

Сколько лет продолжались истязания Евпраксии в застенках, подсчитать сложно — замуж в Европу её отдали в 1086 году, но только в 1094-м она смогла при помощи маркграфини сбежать от мужа.

Она бежала к застарелому врагу императора — папе Урбанту II, которому рассказала обо всех зверствах, что творились при дворе германца. Папе оставалось лишь посочувствовать бедняжке. Он простил "грехи" Евпраксии, развёл её с императором и предал того анафеме. К этому времени Генриха уже трижды отлучали от Католической церкви, и теперь он считался проклятым, от него отвернулись все сыновья.

Евпраксии ничего не оставалось, как вернуться в Киев. Там она снова перешла в православие, дождалась, когда экс-муж умрёт, и ушла в Андреевский женский монастырь. После такого "урока" русские князья старались не отдавать дочерей замуж в Европу.

Жена из постели прислужника

Екатерина I (Марта Самуи́ловна Скавронская). Фото © Wikipedia

Бывало и так, что цари брали себе жён из постелей приближённых. Такое случилось с Петром I. Вдова шведского драгуна Марта Скавронская досталась фельдмаршалу Шереметеву после взятия крепости Мариенбург как трофей. Она быстро наскучила ему и перешла в новые руки, став любовницей князя Меньшикова. Красивую, пышущую здоровьем женщину заметил император и велел ей "принести свечу" к себе в спальню. Утром Пётр скупо расплатился с женщиной — дал ей один дукат.

После ночи Марта вернулась в постель Меньшикова. Ровно через девять месяцев после ночи с Петром она родила сына и назвала его Петром. Император понял намёк. Он не посмотрел на то, что мальчик сразу умер, и сделал Марту своей постоянной любовницей, настоял на её переходе в православие, поменяв ей имя на Екатерина Михайлова, а потом и вовсе женился. Счастье супругов длилось недолго — Пётр заподозрил супругу в измене. Он отрезал голову предполагаемому любовнику Виллиму Монсу и поднес её в качестве подарка жене. Супруги помирились только на смертном одре Петра.

А вот другой любовнице царя, Марии Матвеевой, повезло меньше. Император её ревновал, и в конце концов сильно избил, и со злости отдал замуж за своего придворного — генерал-майора Александра Румянцева. Впрочем, не самая худшая участь.

В будуаре императриц

Портрет Екатерины II. Фёдор Рокотов. 1763 г. Фото © Wikipedia

Женщины-правительницы древности были бо́льшими собственницами и предпочитали убивать любовников. Например, убийство мужчин после ночи любви приписывали египетской царице Клеопатре и грузинской царице Тамаре.

Российские императрицы, наоборот, были щедры с любовниками. Дочь Петра Великого Елизавета Петровна, унаследовавшая от отца темперамент, выбирала любовников, не глядя на чины и звания. В её постели побывали гренадер Семёновского полка Шубин, казак и певчий церковного хора Алексей Разумовский, камер-паж Пимен Лялин и другие юные рослые красавцы. Все они после будуара императрицы становились богаче.

А вот Екатерина II отправляла мужчин в постель своих приближённых ещё до того, как они становились её фаворитами, — для оценки мужской силы и величины "достоинства". Действительно, зачем самодержице российской терять время с неподобающими кандидатами?

Сначала красавец, на которого положила глаз императрица, должен был показать свою "молодецкую удаль" в постели фрейлины Анны Протасовой, и только после её одобрения будущий любовник допускался в монаршую спальню. Любопытно, что Протасову при дворе считали дурнушкой и сравнивали с "мавром". Но императрица специально подобрала такую наперсницу — с такой фрейлиной Екатерина не опасалась, что её будущий фаворит влюбится в Протасову.

Поговаривали, что частенько будущего любовника Екатерины "тестировала" её личная прислужница и доверенное лицо, неграмотная камер-юнгфрау Мария Перекусихина. Любопытно, что среди любовных игрушек императрицы был особый "трон" с вделанным в него фаллосом. "Изделие" приводилось в движение педалями за спинкой трона. Кто именно нажимал на эти педали и пользовалась ли им императрица, скрыто тайной, о которой знают только слуги.

Старея, Екатерина II не могла спокойно относиться к тому, что её молодые любовники влюблялись во фрейлин. Разумеется, фрейлины были дамами знатными, однако при дворе они считались "добровольными рабынями" и были обязаны слушаться государей. Узнав, что от 28-летнего фаворита Дмитрия Мамонова беременна фрейлина Щербакова, Екатерина решила из мести женить его на дочери Якова Брюса, и только мольба фаворита спасла его от такой участи — Екатерина позволила ему жениться "на ком хочет" и выслала с глаз долой.

Авторы Александр Лаврентьев