Почему военные из Казахстана только через 20 лет рассказали о сбитом НЛО Оглавление "Сбить к ядрене фене!" Признание полковника Страсти по НЛО Пришелец О том, что над полигоном Сары-Шаган силами ПВО был сбит неопознанный объект, журналисты узнали только в 1999 году. Его обломки позволили учёным совершить несколько открытий и увеличить скорость ракет. 217947 217947 Коллаж © LIFE. Фото © Полигоны Семипалатинск и Сары-Шаган

Место, в котором был расположен полигон советских военных Сары-Шаган, в Казахстане называют "Голодной степью" — Бетпак-Дала. Это пустыня, расположенная на западном берегу озера Балхаш. Во времена СССР здесь испытывали ракетные комплексы, военные самолёты и даже проводили подземные ядерные взрывы. Что заставило служивших на полигоне в советское время военных рассказать об этом случае, неизвестно. Тем не менее в 1999 году некий майор Алексей Быстров дал газетчикам интервью, которое широко разошлось по англоязычному Интернету.

"Сбить к ядрене фене!"

— Казахский полигон, — откровенничал майор с журналистами, — всегда вызывал интерес у неопознанных летающих объектов. Они часто появлялись неподалёку от полигона во время испытаний новых систем вооружений или зависали над аэродромами. Как будто вели наблюдение.

Но такого ЧП, какое произошло осенью 1978 года, военным видеть ещё не доводилось. В это время на Сары-Шаган привезли на испытания пусковые установки для новейших ракет-перехватчиков. Вместе с ними на полигон для контроля над собственным детищем прибыл и знаменитый тогда конструктор зенитных ракет Пётр Грушин.

Запуск проводили погожим осенним днём. Неожиданно испытания были прерваны появлением прямо над местом испытаний странного блестящего объекта. Сначала его засекли радиолокаторы ПВО, а потом присутствующие смогли увидеть объект собственными глазами — это был диск, размеры которого с трудом поддавались оценке. Позже военные вспоминали, что, скорее всего, он был огромным, ведь, по данным РЛС-установок, он висел над полигоном на большой высоте, при этом его прекрасно было видно с земли.

До этого момента майор Быстров видел НЛО, однако они были другими. Обычно в казахской степи можно было встретить "медленные" НЛО — светящиеся объекты, которые двигались низко над землёй со скоростью ветра и иногда мигали. Но "визитёр" резко отличался от них. Он безмолвно висел над полигоном в одной точке.

Так как внизу уже шёл отчёт на пуск ракет, времени на раздумья почти не оставалось. Позже поговаривали, что, когда Грушину доложили о странном объекте, он рассердился и ответил: "Сбить к ядрене фене!" Его указание было выполнено в точности расчётом зенитно-ракетного подразделения, стоявшего на охране полигона. Из нескольких ракет С-75, запущенных с комплекса "Десна", только одна сумела поразить НЛО, которое после этого взорвалось и исчезло с экранов радаров.

Испытания вооружений, которые привёз Грушин, прошли успешно. Только после этого в казахскую степь были посланы солдаты c заданием попытаться среди обломков ракет найти хоть какие-то следы сбитого НЛО. Понятно, что территория полигона обширна, солдат было послано немного, поэтому улов был невелик, но тем не менее удалось собрать ящик мелких и средних обломков явно внеземного происхождения.

Этот ящик, по слухам, Грушин забрал с собой в Москву. Майор Быстров считал, что именно на основе этих обломков советские учёные совершили несколько открытий, что позволило усовершенствовать ракеты. Теперь они летают на сверхскоростях в плотных слоях атмосферы. Виной этому хитрое кремниевое покрытие с вкраплениями других элементов. Более того, майор утверждал, что обломки Грушин якобы передал другому советскому конструктору — Леониду Смирнову, который уже в 1986 году на основании исследований сумел создать зенитно-ракетный комплекс С-300, ракеты которого могли сбивать цели на огромной высоте. Теперь СССР не были страшны американские ракеты "Першинг".

Признание полковника

Вообще, рассказ майора Быстрова звучал — и тогда, и сейчас — довольно странно. Сразу же вспоминаются выступления американских политиков о том, что "русские сами ничего делать не умеют" и лишь "копируют инопланетные технологии". Звучит это, во-первых, обидно. А во-вторых, явно прослеживается попытка "расчеловечить врага", создать образ дикаря, воюющего дубинкой, которую ему дал некий инопланетный "хозяин". Тем не менее Быстров продолжает утверждать, что это так и что "инопланетяне достигли такого уровня конструирования кораблей, который нам и за тысячу лет не догнать, они создают микросхемы на атомном уровне, соединяя в определённом порядке мельчайшие частицы". Так, может, майор всё придумал?

Рассказ Быстрова подтверждает некий половник Андрей Соколов, который ещё в 1993 году признавался американским журналистам Брайану Грэшу и Джорджу Кнаппу, что сам держал в руках отчёт об исследовании обломков сбитого на Сары-Шагане объекта. Эти обломки в СССР изучались в трёх научно-исследовательских институтах, и советские учёные якобы извлекли из них максимум пользы.

Признание советского полковника было обнародовано в США в материалах симпозиума MUFON-1994, который прошёл в городе Сегин, штат Техас. Аббревиатура MUFON дословно переводится как "Взаимная сеть НЛО" — это американская организация, которая занимается исследованием НЛО с 1969 года. Опубликованная в журнале этой организации статья упоминала даже номера советских воинских частей и ссылалась на "досье" полковника Соколова, который в смутные для государства времена якобы утащил его со службы (то есть попросту украл) и передал бумаги американцам, очевидно небезвозмездно.

Страсти по НЛО

Соколов признался журналистам, что в советские времена он со стороны военных курировал программу по изучению обломков НЛО. Программа работала с 1978 по 1996 год, после чего была закрыта. Со стороны Академии наук программу вёл кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Юлий Платов.

В интервью российским журналистам Платов подтверждал существование программы, однако не раскрывал никаких деталей и отзывался о результатах сдержанно: говорил, что 98% сообщений об НЛО, о которых знает он, относились к спутникам и другим вполне земным летательным аппаратам.

Американские журналисты утверждали, что помимо досье Соколова у них был ещё один источник информации по инциденту в Сары-Шагане — некий "доктор" Плаксин. Именно он якобы подтверждал информацию Быстрова о том, что в Казахстане в 1978 году действительно был сбит советским ЗРК космический корабль пришельцев.

Такой человек в российской науке действительно есть. В 2002 году он представлялся журналистам научным экспертом Минобороны РФ по проблеме аномальных аэрокосмических явлений. Однако в интервью от прямого ответа об инциденте над Сары-Шаганом он всегда уходил, а об американцах отзывался скептически. По его словам, уж если где и падали на Землю тарелки пришельцев, то это у них, а не у нас. Так было или не было?

Пришелец

Оказывается, у инцидента на Сары-Шагане есть и другие свидетели. Их показания были собраны уже после того, как распался СССР. Осенью 1978 года над пустыней Бетпак-Дала несколько мужчин наблюдали светящийся диск серебристого цвета с чётко очерченными краями. Плавно и беззвучно он летел довольно низко над горизонтом на восток. В тот же день диск видели с самолёта Ан-12, который следовал в Семипалатинск. Он сопровождал самолёт почти до конечной точки, а потом резко улетел вверх.

Но самое интересное рассказывал пастух Абай Ахметов, который в этот день ездил в степь искать отбившихся от отары овец. Он вспоминал, что неожиданно над его головой раздался взрыв. Мужчина посмотрел в небо и увидел концентрические лиловые круги, которые расходились в небе от огненного шара, разлетающегося на куски. Пастух видел, как один из больших обломков упал всего в нескольких километрах от него, и из любопытства решил съездить посмотреть, что это.

Однако к месту происшествия его не пустили. Ахметов утверждал, что, когда он подъехал к невысокому холму, на склон которого упал обломок, там уже находились военные. Зоркий пастух издали сумел рассмотреть, что в крытый брезентом грузовик они помещали тёмный продолговатый объект. Абай клялся, что солдаты были неаккуратны и уронили тяжёлый предмет при погрузке. Крышка сдвинулась в сторону торца, и изнутри на руки одному из солдат почти выпал "серый человечек". По словам пастуха, существо было очень худым и слабо шевелилось. Что происходило дальше, он не увидел, так как охранявшие холм солдаты заметили его и прогнали.

Позже он рассказал о происшествии сыну, а тот спустя два десятка лет поведал обо всём журналистам. О судьбе пришельца можно лишь догадываться. Скорее всего, его увезли в какой-нибудь сверхсекретный советский НИИ.

Авторы Александр Лаврентьев