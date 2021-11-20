Смертоносный хребет: Как Кабанья гора в Бурятии убивает туристов и заставляет падать самолёты Горный хребет Хамар-Дабан — старейший на Земле, здесь возникают странные вибрации, которые заставляют туристов биться головой о скалы и губят пролетающие легкомоторные самолёты 19 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Минеев

Горный хребет Хамар-Дабан находится на юге Байкала в Бурятии. Он тянется от столицы республики Улан-Удэ вплоть до истоков Иркута и охватывает большую территорию. Геологи уверены: Хамар-Дабан — один из старейших горных хребтов на планете. Тайн, которые хранят эти горы, не сосчитать — здесь возникают странные вибрации, которые заставляют туристов биться головой о скалы и в считаные часы губят их, погода здесь непостоянна и коварна, но главное — на Хамар-Дабане часто разбиваются самолёты. Причины их гибели необъяснимы: лётчики по непонятной причине снижают высоту полёта и буквально направляют самолёт в склоны гор. Одним из таких смертельных препятствий для самолётов стала гора Кабанья.

Самой известной авиакатастрофой, случившейся на склоне горы Кабаньей, стало крушение самолёта Ил-12, произошедшее в 1949 году. Узнали о нём благодаря тому, что из-за гибели самолёта изменилась история целого народа — уйгуров, живущих в Китае.

Сталин и уйгуры

Фото © Getty Images/Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis

Перед Второй мировой войной самый западный регион Китая, который называли Восточным Туркестаном, практически жил самостоятельной жизнью. Через него шла вся торговля Китая с СССР, а его правители почти не зависели от Пекина. Сепаратистские настроения усиливало то, что регион был населен тюрками: уйгурами, татарами, казахами. Все они, в отличие от китайцев, были мусульмане, а уйгуры даже писали арабской вязью. Пекин вёл с уйгурами весьма замысловатую политику, то отпуская вожжи, то, наоборот, направляя в Восточный Туркестан своих эмиссаров. Кроме уйгуров и китайцев в регионе активно действовали бандиты, которые грабили население, и бывшие подданные Российской империи — осевшие в Восточном Туркестане белогвардейские офицеры.

В конце концов в 1944 году в Восточном Туркестане вспыхнуло восстание, которое привело к образованию на территории Китая Восточно-Туркестанской республики. Восстание возглавляли представители разных народов — больше всего среди руководителей было уйгуров, но были и татары, казахи, калмыки.

12 ноября 1944 года в провинции Синьцзян было провозглашено независимое государство. Однако вплоть до 1947 года боевые действия в регионе не прекращались. Однако силы были неравны: юная республика противостояла огромной стране. Поэтому правительство республики было вынуждено обратиться за помощью к СССР. Советы обещали помочь, но на самом деле преследовали собственные интересы. По некоторым данным, на территории республики были найдены залежи бериллия и урана. 500 советских горняков и 2500 солдат с 1944 года добывали в горах Синьцзяна руду, которую вывозили в СССР. В ответ местные уйгуры надеялись на покровительство Сталина.

В горах Восточного Туркестана красные командиры, поддерживающие уйгуров, парадоксальным образом воевали бок о бок с белогвардейцами, а последние даже получили прощение и возможность после войны выехать в СССР. Среди них был и казак Никифор Студенков, который позже вспоминал, что Советы действительно организовали в Восточном Туркестане рудники, охрану которых осуществлял НКВД. Местным говорили, что добывают золото.

В 1949 году ситуация кардинально изменилась — Сталин сделал ставку на Мао Цзедуна и стал снабжать армию Китая транспортными самолётами и авиатопливом, что позволило Мао доставить в провинцию Синьцзян войска. А правительству Восточного Туркестана советские дипломаты намекнули, что неплохо бы республике войти в состав Китая, тем более что уйгуров пригласили для решения этого вопроса в Пекин.

Катастрофа

Ил-12. Фото © Wikipedia

24 августа делегация Восточного Туркестана вылетела в Пекин на советском самолёте Ил-12 по довольно странному маршруту: Кульджи (территория Восточного Туркестана) — Алма-Ата — Красноярск — Иркутск — Чита — Пекин. На самолёте летели девять человек делегации и пять человек экипажа. После обеда он прибыл в Красноярск, где командир судна Яковлев решил заночевать. Утром Ил-12 вылетел в сторону Иркутска. Разрешение было получено. Около девяти утра по местному времени Ил-12 пролетел Иркутск и направился далее по маршруту.

В 10:15 самолет неожиданно вышел на связь с Иркутском, однако диспетчер был занят и попросил подождать минуту. Но больше экипаж Ил-12 на связь не выходил. Позже стало известно, что над Байкалом пилоты снизились с высоты 2400 метров до 1200 метров, а когда озеро закончилось, перед самолётом оказался злополучный хребет Хамар-Дабан и его самая высокая точка в этой местности — гора Кабанья. Ил-12 срезал крыльями несколько елей, перевернулся и врезался в курумник на склоне горы — каменную осыпь. От удара он полностью разрушился и загорелся. Все, кто был на борту, погибли.

Останки самолёта были найдены только через 4 дня, 27 августа. Через неделю альпинисты сняли с горы то, что осталось от экипажа и пассажиров. Среди погибших были министр обороны ВТР Исхабек Монуев, замминистра обороны Далельхан Сугурбаев, вице-премьер Абдукерим Аббасов и глава ВТР Ахметжан Касими — сторонник независимости уйгуров. Помимо этих людей в делегации находился китайский коммунист Ло Джи и советские граждане: вице-консул в Кульдже Василий Борисов и переводчик Абдурашит Иминов.

Охотники, которые промышляли на горе в эти дни, поговаривали, что кое-кто из них сумел поживиться некоторыми вещами из разбившегося самолёта — коврами и золотом. Они же отмечали, что сотрудники НКВД, добравшиеся до самолёта, сожгли все уцелевшие вещи с Ил-12 и все документы. Тела членов делегации и советских лётчиков запаковали в кожаные мешки и вывезли на лошадях.

За все годы останки самолёта видели единицы. Тем не менее исследователи не устают выдвигать различные версии катастрофы — от диверсии агентов Мао и буддистских проклятий до спецоперации НКВД — уж очень удачно погибли все активисты уйгурских националистов. Высказывалось даже предположение, что пилоты пытались совершить экстренную посадку на плоскую верхушку горы.

Официальое расследование пришло к выводу, что самолёт был полностью исправлен. Причина, по которой пилоты снизили борт до высоты в 1200 метров, так и не была установлена. Преемники Касими оказались сговорчивыми — и в том же году Восточно-Туркестанская республика вошла в КНР.

Кабан-Дабанский треугольник

Фото © ТАСС / Дик Рудольф

Но Ил-12 не один на горе. На ней лежат останки ещё нескольких легкомоторных самолётов. Один из них рухнул на склон горы со стороны Оронгоя в 1945 году, второй тоже в 1940-х годах врезался в гору со стороны Селенгинска. Кажется, Кабанья стала настоящим магнитом для пилотов-неудачников.

В 1965 году ситуация с катастрофой повторилась чуть ли не один-в-один. Самолёт Ан-12 выполнял рейс по маршруту Ташкент — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Южно-Сахалинск. Над Байкалом самолёт летел на высоте 4200 метров, но на подлёте к Хамар-Дабан ни с того ни с сего снизился до 1200 метров и врезался в склон горы. На борту было 8 человек, все они погибли.

Ещё одна катастрофа рядом с горой произошла в мае 1975 года. На этот раз на землю упал вертолёт Ми-4, выполнявший задание для геофизической экспедиции. Причём пилот уже в больнице рассказал, что совершенно не помнит последние мгновения перед падением и не может сказать, что именно привело к падению машины. Вертолёт просто неожиданно провалился вниз. Он ударился о землю шасси, затем развернулся на 180 градусов, перевернулся и загорелся. Три человека погибли на месте, ещё один скончался в больнице. Выжил только командир. В сентябре 2015 года крушение на Кабаньей потерпел частный самолёт "Корвет", к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Неприметная гора Кабанья и в самом деле кажется тёмным "местом силы" на Байкале — здесь начинают ходить кругами даже опытные охотники, компас крутится и показывает неверное направление, а некоторые местные жители рассказывают, что в пасмурную погоду от вершины горы исходит сияние. Возможно, это сердятся на людей демоны Хамар-Дабана. Впрочем, на этом горном хребте есть и множество других мест, которые пользуются дурной славой.

Авторы Александр Лаврентьев