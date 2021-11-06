Таинственные находки, изменившие историю: Трубопровод возрастом 150 тысяч лет, четырёхсоттысячелетние скелеты Река и соседство людей с динозаврами Находки археологов, которые не вписываются в официальную науку, уже давно будоражат умы человечества. Заселяли ли Землю высокоразвитые цивилизации и куда исчезла память о них? 5 ноября, 21:40 Фото © Archive Photos/Getty Images

С новыми открытиями прошлое человека homo sapiens отодвигается всё дальше в глубину веков. Ещё недавно открытие Янской стоянки вызывало у археологов ликование. Ещё бы! Выяснилось, что люди жили там 32,5 тысячи лет назад! А недавно генетики высчитали, что общая праматерь всех людей жила 200 тысяч лет назад. Так сколько же лет человеку?

Доисторический трубопровод

Вполне укладывается в расчеты генетиков находка китайских археологов в 60-метровой горе Байгонь, которая находится у озера Тосон в пустынной местности близ города Делинха в Тибете. В 1996 году китайский археолог нашёл в горе шестиметровую пещеру, на стене которой в аккуратный лоток были уложены железные трубы, уходящие в глубину горы под обвал. Самая большая из труб была 40 сантиметров в диаметре, а самая маленькая — два сантиметра. Часть древнего трубопровода была найдена и в самом озере Тосон: одни трубы выступали над поверхностью, а другие были скрыты в воде. Разумеется, спил одной из труб был тотчас отправлен на исследование. Экспертиза показала, что они сделаны из сплава, включающего в себя железо, кремний, кальций, натрий и калий. Датировка ошеломила археологов — оказалось, что "древний трубопровод" может иметь возраст более 150 тысяч лет.

Удивительным было и то, что воды озера Тосон оказались солёными, поэтому до конца не ясно, зачем древним людям понадобилась солёная вода в глубине горы. С другой стороны, древние люди совсем не обязательно должны были что-то закачивать внутрь горы, вполне может статься, что они выводили из неё, например, минеральную воду. Это легко объясняло бы тот факт, что внутри трубы совершенно заросли минералами.

Китайские археологи так и не решились как-то объяснить древний трубопровод в таком суровом, засушливом месте. Исследователи предположили, что гора Байгонь — это остатки древней пирамиды, а солёная вода была нужна древним людям как электролит и, скорее всего, поставлялась внутрь пирамиды к какому-то механизму.

Человек ещё старше

Луи Лики Фото © Hulton Archive/Getty Images

В 1913 году немецкий археолог Ганс Рек приехал в Танзанию и в знаменитом Олдувайском ущелье, где до этого были найдены окаменелости древних обезьян, нашёл полный, прекрасно сохранившийся скелет homo sapiens. Скелет обнаружили на северном склоне ущелья в верхнем пласте II, возраст которого геологи оценили в 1,15—1,7 миллиона лет. Это был очень твёрдый глинистый туф, и скелет человека был извлечён из него точно так же, как и другие ископаемые, — с помощью долота и молотка. При этом Рек не нашёл никаких следов захоронения — слой не был нарушен, а ведущий британский антрополог того времени Джордж Маккарди исследовал останки и счёл находку подлинной.

Разумеется, нашлись скептики. Например, кенийский археолог британского происхождения Луи Лики наотрез отказался верить Реку и сам совершил поездку в Олдувайское ущелье в 1931 году. Эта поездка изменила его мнение на противоположное, и обратно Лики вернулся сторонником Река.

Объединившись с сотрудником Британского музея Хопвудом, Лики и Рек опубликовали в журнале Nature статью о находке. Статья, разумеется, вызвала шквал негодования в научной среде, и другие археологи кинулись "разоблачать" товарищей. Наконец, археолог Босвелл раздобыл из того же слоя образец пигмента — это доказывало, что Рек нашёл захоронение. Ну и что бы вы думали? Это "омолодило" скелет всего в три раза — теперь его возраст оценили в 400 тысяч лет.

Со временем сторонников Река стало больше: учёные сочли, что образец Босвелла мог не принадлежать месту, где был найден скелет. Другие намекали, что Босвелл, защищая науку, мог пойти на подлог. А это означало одно: возраст современного человека отныне увеличился до полутора миллионов лет.

Неведомые следы

Фото © Bad Archaeology

В пользу того, что мы чего-то не знаем о нашей истории, свидетельствуют следы людей, которые соседствуют рядом со следами динозавров. Самым известным примером является находка в штате Техас, где соседство следов человека и ящера было найдено на слиянии рек Пэлюкси и Бразос. Впервые их увидел в 1909 году местный подросток. Учёные определили, что трёхпалые следы принадлежат плотоядному динозавру тероподу. А в 1910 году новая находка буквально потрясла умы местных учёных — рядом были найдены следы динозавра, соседствующие с большими следами человека. Размер ноги современника динозавров был большим — около 38 сантиметров. Ортодоксы тут же объяснили происхождение следов тем, что... это был другой динозавр!

Вскоре в журнале "Американский антрополог" был описан ещё один окаменелый отпечаток босой ноги размером в 38 сантиметров — его нашли на берегу Огайо севернее Паркербурга. А в 1927 году исследователь Кнапп в Фишер-каньоне штата Невада в триасовом песчанике нашёл окаменелый след ботинка. Возраст породы определили в 213–248 миллионов лет. Микрография отпечатка показала: кожа ботинка была выделана вручную, а нити швов были тоньше, чем нити обуви начала XX века.

Подобный отпечаток ноги в ботинке в 1968 году нашли в штате Юта у городка Антилоп-Спрингс. Порода, на которой сохранился отпечаток, относилась к периоду кембрия, её возраст составлял 505–590 млн лет.

В эту же канву укладывается и находка в глубинах знаменитой американской Столовой горы. В 1856-м в одной из золотоносных шахт на глубине 200 футов был найден скелет современного человека. Слои породы в шахте имели возраст 33 млн лет. Здесь же были найдены каменные бусы, возраст которых оценили от девяти до 55 млн лет.

В Туркмении в породах юрского периода возрастом 150 млн лет советские археологи нашли след человека в 1983 году. Это открытие было сделано членом-корреспондентом Академии наук Аманниязовым. Следы человека 43-го размера и рядом следы динозавров были найдены на склоне хребта Кугитанг.

Всё это означает, что "человеку разумному" не десятки тысяч лет, а десятки и даже сотни миллионов лет. Тогда почему официальная наука считает, что все эти миллионы — ну ладно, пусть не миллионы, — сотни тысяч лет человек сидел у костра, строгал палочки, оббивал примитивные скребки и смотрел на звёзды, совершенно не развиваясь с годами? Так может быть, на Земле уже не раз существовали высокоразвитые цивилизации?

Загадка папируса Тули

Фото © Public Domain

В 1930 году, гуляя по лавкам Каира, руководитель египетского отдела музея Ватикана Альберт Тулли наткнулся на древний папирус. Почтенный монах хотел купить папирус, но хозяин заломил за него баснословную цену, а за деньги, которые были у Тулли, он милостиво позволил скопировать иероглифы на бумагу. Так содержимое папируса оказалось у Тулли. Перевести иероглифы сам монах не смог и отдал копию папируса итальянскому князю Борису Рачевильцу, большому знатоку египетской культуры. От него Тулли узнал, что текст имел возраст 3,5 тысячи лет и относился к временам правления фараона Тутмоса III. Но не это прославило Тулли — сенсационным стало содержание папируса. В нём содержалось свидетельство явления фараону огромного флота "небесных гостей".

"В 22-й год в третий месяц зимы в шестой час дня писцы Дома жизни увидели в небе огненный круг... Из его рта вырывалось зловонное дыхание, но у него не было головы, и он молчал. Его размеры были род (46 метров) в длину и столько же в ширину. При виде чуда испуганные писцы пали ниц... Когда круг удалился, они пошли во дворец фараона и поведали, что видели в небе...<> ...Через несколько дней круги появились в небе в великом множестве. Своим блеском они были ярче солнца и виднелись по всему небу. Фараон наблюдал за ними, собрав войско. Затем круги поднялись выше и улетели на юг, а на землю пошёл дождь из птиц и рыб. Никто и никогда ещё не был свидетелем такого чуда... Встревоженный фараон велел воскурить благовония богу Амону-Ра, а писцам — записать всё, что видели".

К сожалению, перевод Рачевильца — единственное, что осталось от папируса Тулли. Хранитель музея скончался, и все его бумаги исчезли. Но вывод напрашивается сам собой: фараон Тутмес III стал свидетелем возвращения звёздного флота человечества обратно на Землю. Вернувшиеся со звёзд космонавты нашли на родной планете одичавших потомков, которые пережили какой-то природный или рукотворный катаклизм и начали отстраивать общество заново, с самого начала. Эта гипотеза вполне объясняет появления среди египетских надписей иероглифов, которые один в один похожи на космические корабли и боевые вертолёты, а также полностью объясняет появление у множества племен мифа о схождении на Землю "небесных богов", которые делились с ними знаниями и брали в жёны их сестёр и дочерей.

Авторы Александр Лаврентьев