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Американцам рекомендовали отложить поездки на Украину из-за "угрозы" со стороны России

В Госдепе США также посоветовали проявлять повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков.

20 декабря, 17:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американцам рекомендуют отложить путешествия на Украину из-за пандемии коронавируса и якобы "возросших угроз со стороны России". Об этом заявил Госдепартамент США.

"Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить на Украину из-за CoViD-19, а также пересмотреть поездки [в эту страну] в связи с возросшими угрозами со стороны России", — говорится в распространённом письменном заявлении.

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения ситуации на границе с Россией

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения ситуации на границе с Россией

Во внешнеполитическом ведомстве также порекомендовали проявлять повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков в Незалежной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил помощь Украине в случае "вторжения" России. Вместе Вашингтон и Брюссель заставят заплатить Москву "высокую цену", если она выберет курс военной эскалации конфликта, заверил дипломат.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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