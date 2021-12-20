Американцам рекомендовали отложить поездки на Украину из-за "угрозы" со стороны России
В Госдепе США также посоветовали проявлять повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков.
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Американцам рекомендуют отложить путешествия на Украину из-за пандемии коронавируса и якобы "возросших угроз со стороны России". Об этом заявил Госдепартамент США.
"Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить на Украину из-за CoViD-19, а также пересмотреть поездки [в эту страну] в связи с возросшими угрозами со стороны России", — говорится в распространённом письменном заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве также порекомендовали проявлять повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков в Незалежной.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил помощь Украине в случае "вторжения" России. Вместе Вашингтон и Брюссель заставят заплатить Москву "высокую цену", если она выберет курс военной эскалации конфликта, заверил дипломат.
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