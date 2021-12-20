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ВОЗ подтвердила опасность "омикрона" для привитых и переболевших

По данным организации, число смертей от ковида и осложнений после него превысило три миллиона человек в этом году.

20 декабря, 17:47

© Pixabay

Новый коронавирусный штамм "омикрон" поражает в том числе вакцинированных и переболевших. Эту информацию официально подтвердил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Кроме того, по его словам, у организации появились доказательства, что "омикрон" способен распространяться значительно быстрее своих предшественников.

ВОЗ также подвела итоги по уходящему году. Количество смертей от ковида и его осложнений перешло отметку в 3,3 миллиона человек. Годом ранее от туберкулёза, малярии и ВИЧ суммарно умерло меньше граждан, отметил гендиректор организации.

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Ранее Лайф писал о том, что не заразиться новым штаммом коронавируса "омикрон" или перенести его в лёгкой форме поможет ревакцинация, сделанная через полгода после основной прививки. А глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" против нового штамма коронавируса "омикрон" может быть сопоставима с защитой против дельта-варианта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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