ВОЗ подтвердила опасность "омикрона" для привитых и переболевших

Новый коронавирусный штамм "омикрон" поражает в том числе вакцинированных и переболевших. Эту информацию официально подтвердил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Кроме того, по его словам, у организации появились доказательства, что "омикрон" способен распространяться значительно быстрее своих предшественников.

ВОЗ также подвела итоги по уходящему году. Количество смертей от ковида и его осложнений перешло отметку в 3,3 миллиона человек. Годом ранее от туберкулёза, малярии и ВИЧ суммарно умерло меньше граждан, отметил гендиректор организации.