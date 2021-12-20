Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Согласно приказу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против ковида относятся лица в возрасте 60 лет и старше, а также работники медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, граждане, проживающие в городах с численностью один миллион человек и более. В документе поясняется, что вакцинация детей от ковида в возрасте 12–17 лет проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.