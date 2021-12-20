В США предъявили обвинения в киберпреступлениях ещё четверым россиянам
По данным прокуратуры, трое из них причастны к хакерским действиям в финансовой сфере и проходят по тому же делу, что и экстрадированный в Америку Владислав Клюшин.
Фото © Shutterstock
Исполняющий обязанности прокурора американского штата Массачусетс Натаниэль Мендель заявил, что обвинения в совершении киберпреступлений в США предъявлены ещё четверым россиянам. Об этом он сообщил в ходе телефонной пресс-конференции, комментируя решение Швейцарии экстрадировать в Соединённые Штаты россиянина Владислава Клюшина.
"Ещё в отношении четверых российских граждан выдвинуты обвинения сегодня в Бостоне в связи с участием в глобальных хакерских махинациях в сфере биржевых торгов", — сказал Мендель.
Он отметил, что один из граждан РФ, некий Иван Ермаков, ранее уже был обвинён в киберпреступлениях с целью "повлиять на выборы в США в 2016 году", а также в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства. Также, по словам представителя прокуратуры, к хакерским действиям в финансовой сфере причастны "Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев". Они проходят по тому же делу, что экстрадированный в США Владислав Клюшин.
Напомним, Клюшина задержали в марте этого года в кантоне Вале в Швейцарии, а потом арестовали по запросу США. 18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Его обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов" при участии сообщников. В Посольстве РФ сочли экстрадицию бизнесмена в США частью "охоты" на россиян. В дипмиссии также выразили сожаление относительно поспешно принятого решения Швейцарии.
Комментариев: 0