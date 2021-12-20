В США предъявили обвинения в киберпреступлениях ещё четверым россиянам

Исполняющий обязанности прокурора американского штата Массачусетс Натаниэль Мендель заявил, что обвинения в совершении киберпреступлений в США предъявлены ещё четверым россиянам. Об этом он сообщил в ходе телефонной пресс-конференции, комментируя решение Швейцарии экстрадировать в Соединённые Штаты россиянина Владислава Клюшина.

"Ещё в отношении четверых российских граждан выдвинуты обвинения сегодня в Бостоне в связи с участием в глобальных хакерских махинациях в сфере биржевых торгов", — сказал Мендель.

Он отметил, что один из граждан РФ, некий Иван Ермаков, ранее уже был обвинён в киберпреступлениях с целью "повлиять на выборы в США в 2016 году", а также в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства. Также, по словам представителя прокуратуры, к хакерским действиям в финансовой сфере причастны "Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев". Они проходят по тому же делу, что экстрадированный в США Владислав Клюшин.