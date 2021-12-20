Глава ВОЗ предрёк окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Пандемия коронавирусной инфекции, которая длится в мире с начала 2020 года, может завершиться в 2022-м, полагает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии", — сказал на брифинге Гебреисус.

Вместе с тем глава ВОЗ рассказал о наличии "убедительных доказательств" того, что омикрон-штамм распространяется быстрее "дельты". По его словам, более вероятно, что вакцинированные или переболевшие коронавирусом могут заразиться, в том числе повторно.